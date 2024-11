SDE juhatus otsustas valimisõiguse küsimuses edasi minna kompromissiga

Samuti liigutakse paralleelselt edasi varem välja pakutud ettepanekuga täiendada kohalike omavalitsuste volikogude valimise seadust registreerimiskohustuse rakendamisega välismaalastele.

"Oleme selgitanud sotsiaaldemokraatide seisukohti vähemalt poolteist aastat, kui valimisõiguse küsimus on avalikus debatis esil olnud ning me oleme endiselt seisukohal, et põhiseadust vahetult enne valimisi muutma minna ning kohalikus elus kaasarääkimise õigust elanikelt nende kodakondsuse põhjal ära võtta ei ole parim lahendus. Peame aga mõistma, et kui sotsiaaldemokraadid jääksid põhiseaduse muutmise protsessis kõrvaltvaatajaks, võetakse valimisõigus ära ka ligi 60 000 n-ö halli passi omanikult, kelle ainus koduriik on Eesti," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Täna toimunud põhjaliku juhatuse koosoleku käigus kuulasime veelkord ära erakonnaliikmete nii poolt- kui vastuargumendid ning sotsiaaldemokraadid pole erakonnasiseseid erimeelsusi ses teemas ka kunagi varjanud. Küll aga jõudsime järeldusele, et on mõistlik edasi liikuda koalitsiooninõukogus saavutatud kompromissettepanekuga," lisas Läänemets.