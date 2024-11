Sinisalu: kirikuvõim ei saa öelda, et ei allu riigi korraldustele

"Siin on paratamatu konflikt sisse kirjutatud osade sügavalt religioossete inimeste

tegevusse ja sellisesse sõjast tulenevasse igapäevapoliitikasse. Tõenäoliselt väga paljudele kloostri elanikele on see täiesti arusaamatu ja mingi poliitika, mis ei tohiks neid mõjutada. Siin see ilmalik ja religioosne maailm lihtsalt paratamatult kokku põrkuvad. Aga selge on see, et kirikuvõim ei saa ennast ilmalikust või tsiviilõigusest siin kuidagi lahti siduda ja öelda, et me ei allu riigi korraldustele. See on ikka Eesti riigivõimu asi, kuidas seda usuelu korraldada," ütles Sinisalu ERR-ile.

Sinisalu rõhutas, et siseministeerium peaks jätkama oma tegutsemist delikaatselt.

"Riik peab säilitama siin valvsuse ja otsustavalt olema võimeline tegutsema.

Kaine mõistus tuleb säilitada. Siin mingeid häid ja meeldivaid lahendusi, mis kõigile sobiksid, ei olegi olemas. Ja mingi kompromissi tegemine ilmselt ei ole ka võimalik just selle kirikuõiguse tõttu. Loodame, et lihtsalt kõigil osapooltel jätkub tervet mõistust seda asja rahulikult lahendada," lisas Sinisalu.

ERR palus selgitada, milles võib täpsemalt seisneda oht, mida kujutab Eesti riigile MPEÕK-i kuulumine Moskva patriarhaadi alluvusse.

"See oht ei olegi võib-olla praegu selline vahetu ja käegakatsutav, aga ma arvan, et see, et siseministeerium ja siseminister selle teemaga tegelevad, on igati õige ja vajalik. Luureajaloost on ju teada, et omaaegne Nõukogude Liidu KGB oli väga tihedalt ortodoksi kiriku oma kontrolli alla võtnud. Preestreid oli arvukalt ära värvatud. Nii et see läbipõimumine Vene riigivõimuga, enamgi veel, nende eriteenistustega on see taust, mis sunnib riiki selle asjaga tegelema," vastas Sinisalu.

"Kui nüüd lugeda neid uudiseid, kus Kuremäe klooster kategooriliselt on vastu Moskva alt lahkumisele ja eitab sõda ja oma seotust, ja räägib, et nad soovivad tegeleda nii-öelda usuteemaga ja mitte sekkuda poliitikasse, siis nende puhul on see mõistetav. Aga siin on just õiguslik pool, et Eesti riik ei saa ju sekkuda, et kes seda kloostrit seal juhib. Kui Moskva patriarhaadil tekib soov näiteks Filareta välja vahetada, panna sinna keegi kuulekam, kes hakkaks näiteks poliitikat ajama ja seeläbi Eesti venekeelset elanikkonda mõjutama, siis see ei ole kuidagi välistatud. Nii et ma arvan, et selline ennetav vaade selle sõja tõttu on igati kohane ja see taust ongi selles ajaloolises Vene riigi ja Vene eriteenistuste tegevuses," rääkis Sinisalu.

Kuremäe klooster saatis kolmapäeval riigikogu liikmetele ja kirikute nõukogu liikmetele pöördumise, milles ütleb, et riik ei peaks nõudma kloostrilt kirikuseaduse rikkumist ja palub säilitada Pühtitsa ehk Kuremäe kloostri status quo. Kloostri iguumenja Filareta kirjutab seal, et riik surub kloostrit õigusruumist välja sooviga muuta kloostri asukad teise sordi inimesteks.

"Siin on mitu tahku. Üks on see, et igaüks asub enda kaitsele ja kõik võitlevad oma koha eest päikese all. Sellest kirjast tulevad kõnekalt välja sellised Vene riigi jutupunktid. Et teise sordi inimesed ja õigustest ilmajätmine. See retoorika on käinud kogu aeg seoses venekeelsete inimeste probleemiga Eestis. Selline vastus näitab, et nad ju mingis mõttes on Vene riigi narratiivide mõjuväljas," kommenteeris Sinisalu.

Kui Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik (MPEÕK) peaks Moskva patriarhaadi alluvusest lahkuma, siis keskmise inimese jaoks ei pruugi Sinisalu hinnangul see alluvusküsimus oluline olla. Samas võib see tema sõnul muutuda argumendiks tõsistele Eesti riigi vastastele.

"See võib olla hea ettekääne, et sellist poliitilist võitlust pidada ja öelda, et meid ahistatakse ja õigusi vähendatakse. See käib kõik tavapärase Vene imperialistliku poliitika juurde," sõnas Sinisalu.

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses tegutsev (st stavropigiaalne) Kuremäe klooster teatas nädal varem vastuses siseministeeriumi palvele lahkuda Moskva patriarhaadi jurisdiktsiooni alt ja loobuda kloostri stavropigiaalsest staatusest, et ei saa seda juriidilistel ega religioossetel põhjustel teha.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) tegi eelmisel kuul valitsusele ettepaneku seadusemuudatuseks, mille järgi Eestis ei tohiks tegutseda kirik või kogudus, mis on seotud sõjalist agressiooni toetava organisatsiooniga.