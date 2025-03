Volikogu esimees soovitab Kuremäe nunnadel valimas käimisest loobuda

Kuremäe kloostris toimunud pressipäeval tõstatas Alutaguse volikogu esimees Marek Kullamägi küsimuse, miks väidetavalt vaid jumala teenimisele pühendunud nunnad siiski valimistel osalevad. Seda enam, et Kuremäe kloostri staatuse vaidluses on nunnad kinnitanud, et poliitika on neile võõras ja nad asuvad väljaspool seda.

"See on kinnine inimeste kogum ja nad tegelevad jumala teenimisega ega ole aktiivsed Alutaguse kogukonna liikmed. Kui nad jääksid tegelema oma põhitegevusega ja ei osaleks kohalikel valimistel, võibolla oleks see rahulikum kõigile," ütles Kullamägi.

Nunnade valimistel osalemises probleemi nägemine oli kloostrijuhi jaoks üllatav. Tulevikus võivad nad hääletamata jätta, sõnas Kuremäe kloostri iguumenja Filareta.

"Me polnud enne küsimuse tõstatamist selle peale mõelnud. Milles on probleem? Kui pole vaja valida, siis me seda ka ei tee. Aga valimiskast tuuakse ju kloostrisse, ega meie vallas kohal ei käi. Tundub, et nad on ise huvitatud sellest, et me valiksime. Kui see on probleemiks, siis me ei solvu, kui meilt mingil moel hääleõigus ära võetakse. Meie elus ei ole see oluline asi," sõnas iguumenja.

Kui palju nunnade valimisel osalemine Alutaguse volikogu koosseisu mõjutab, on raske öelda, tõdes volikogu esimees Marek Kullamägi. Küll juhtis ta tähelepanu sellele, et väikese valijate arvuga vallas on häältel suurem kaal kui suurtes omavalitsustes.

"Ajas on nunnade arv ju muutuv, kord üle, kord alla saja. Kui paljud neist on hääletusõigusega, on iseasi. Küsimus on selles, et kui need hääled tulevad kontsentreeritult, muudab see jõudude vahekorda. Kui hääled on antud hajutatult, siis ei," ütles volikogu esimees.

Praegu elab 19. sajandi lõpus rajatud Kuremäe kloostris 96 nunna.