Riigikohus ei võtnud MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostri kaebust menetlusse

MPEÕK ja Pühtitsa jumalaema uinumise stavropigiaalne naisklooster esitasid eelmise aasta septembris Tallinna halduskohtule kaebused riigikogu avaldusega "Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks" tekitatud õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamiseks ja sõjalise agressiooni toetajate hulgast väljaarvamiseks. Kohus tagastas kaebuse.

11. märtsil otsustas ka riigikohus kaebust menetlusse mitte võtta.

MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostri esindajad vandeadvokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev selgitasid, et kohtusse pöördumise tingis riigikogu avaldusega mittenõustumine osas, millega see hõlmab ega välista MPEÕK-i ja Pühtitsa kloostrit Venemaa Föderatsiooni sõjalise agressiooni toetajate hulgast.

Kaebajate hinnangul läks riigikogu oma avalduse tegemisel liiale ning jättis tähelepanuta, et Vene õigeusukirik on paljumiljoniline ja -rahvuseline kogukond, mille kanoonilisse struktuuri kuuluvad ka iseseisvad kirikud ja kloostrid, sealhulgas MPEÕK ja Pühtitsa klooster. Kaebajate hinnangul ei veendunud riigikogu avaldust tehes, et see ei riivaks Eestis registreeritud ja Eesti seaduste kohaselt tegutsevaid usulisi ühendusi ega tekitaks vaenulikke hoiakuid nende suhtes.

Advokaatide sõnul ei kuulanud riigikogu avalduse tegemise eel kiriku ja kloostri esindajaid ja rikkus sellega kaebajate ärakuulamisõigust.

Möödunud aasta lõpus esitasid MPEÕK ja Pühtitsa kloostri esindajad samasisulise kaebuse ka Euroopa Inimõiguste Kohtule.

Eelmise aasta 6. mail tunnistas riigikogu Vene õigeusukiriku sõda toetavaks institutsiooniks.