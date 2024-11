Wall Streeti ärihaid tähistavad Trumpi võitu ja börsid lendasid üles

Trump võitis valimised suurelt ja investorid eeldavad, et järgmise nelja aasta jooksul ootavad riiki ees maksukärped, vähem regulatsioone ja muid piiranguid.

USA börsidel noteeritud ettevõtete aktsiate turuväärtus ehk turukapitalisatsioon tõusis kolmapäeval 1,62 triljoni dollari, mis on läbi aegade paremuselt viies tulemus.

"Investorid tähistavad," ütles finantsfirma Cresset Capital tippjuht Jack Ablin. Ta ostis väiksemate firmade aktsiaid, kuna eeldab, et Trumpi poliitika elavdab USA majandust.

Väga rõõmsalt töötasid kolmapäeval USA pankurid, KBW pangaindeks tõusis 11 protsenti. Investorid eeldavad, et Trumpi administratsiooni ajal leeveneb regulatiivne kontroll.

Kolmapäeval lendasid hästi Goldman Sachsi, Wells Fargo ja Morgan Stanley aktsiad. Finantsfirmade kannul kerkis jõudsalt ka tehnoloogia- ja energiasektor.

Ärihaid ootavad juba USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni (FTC) juhi Lina Khani lahkumist, kuna leiavad, et ta ei lase neil rahus tegutseda. Investorid eeldavad nüüd, et Khani lahkumise järel saab rohkem teha ühinemistehinguid, vahendas The Wall Street Journal.

Investor Carl Icahn ütles, et praegune administratsioon on pannud mitmele tehingule käe ette ja eeldab nüüd, et Trumpi ajal see muutub. Investorid pööravad nüüd rohkem tähelepanu kodumaistele firmadele, see võib soodustada väiksemate firmade arengut.

Ajaleht The Wall Street Journal toob samas välja, et pole siiski kindel, et Wall Streeti unistused ka päriselus realiseeruvad. Mitmed majandusteadlased on hoiatanud, et Trumpi poliitika võib kiirendada inflatsiooni ja suurendada eelarvepuudujääki. Selle tagajärjel võib föderaalreserv taas karmistada rahapoliitikat ning laenamine läheks kallimaks.

Ka mitmed Trumpi liitlased, nagu järgmine asepresident J.D. Vance, pooldavad suuremat kontrolli ühinemisega seotud tehingute üle. Samuti pole selge, kas Trumpi administratsioon suudab oma eesmärke saavutada, eriti seda, mis puudutab energiatootmise suurendamist.

"Vähem regulatsioone ja kasvu soodustav poliitika võib olla turgudele pikemas perspektiivis kasulik, kuid olge pisut ettevaatlikud. Inflatsioon on endiselt kiire ja föderaalreserv on öelnud, et jätkab selle vastast võitlust," ütles finantsfirma Pimco tippjuht Dan Ivascyn.