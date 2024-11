Tallinna kodutute öömajades tekkisid peale tasu kehtestamist vabad kohad

Suur-Sõjamäel on ühe katuse all nii päevakeskus kui ka öömaja. Kui päevakeskus õhtul kell seitse uksed kinni paneb, siis lähevad päevakeskuse külastajad korrus kõrgemale oma tubadesse. Rahvast tuleb ka linnast juurde.

"See koht on aidanud välja mind, ma sain dokumendid kätte ja ma saan elus edasi minna. Ja see on tõesti aidanud välja mind," ütles Sten.

Tallinna sotsiaaltöökeskusel on Tallinnas kaks öömaja. Need on mõeldud neile inimestele, kellel on kiirkorras katust pea kohale vaja. Olemas on ka majutusüksused, kus saavad inimesed pikemat aega elada ja seal elamise eest tuli ka veidi maksta. Nüüd tuleb maksta ka öömaja eest.

Tallinna sotsiaaltöökeskuse direktori Kersti Põldemaa sõnul saab kaks nädalat olla öömajas tasuta ja siis tuleb öö eest maksta kolm eurot. Põldemaa sõnul seati tasu sisse seetõttu, et nii mitmedki kasutasid öömaja kui tasuta võimalust. Praegu on pooled öömaja kohad tühjad.

"Järelikult nendel inimestel on, kuhu minna. Oli lihtsalt selline seltskond, kes kasutas hoolekandesüsteemi ära," märkis Põldemaa.

Põldemaa sõnul tuleks analüüsida, kui palju üldse on Tallinnas neid, kes abi vajavad ning millist abi vajatakse. Viimase paarikümne aasta jooksul on sotsiaaltöökeskusesse pöördujate koosseis muutunud. Kui algul aidati hädast välja neid, kes olid valmis tavaellu tagasi pöörduma, siis nüüd on öömajja tulijate hulgas rohkem alkohoolikuid, narkomaane ja psüühikahäiretega inimesi.

"Nüüd me peaksime analüüsima, mida nendele inimestele on tegelikult vaja, kes oma eluga hästi hakkama ei saa – kas just seda vormi, nagu meil linnas on. Võib olla tuleks seda muuta ja arendada," nentis Põldemaa.