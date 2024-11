Tartu Kaubamaja muretseb Siuru tulevase liikluslahenduse pärast

Tartu südalinna kultuurikeskuse ehk Siuru detailplaneeringu soovib linnavalitsus volikogule vastuvõtmiseks saata veel sel aastal. Praegu on lõpusirgel detailplaneeringu eelnõu kooskõlastusring, kuhu muu hulgas on murelikku tagasisidet andnud Tartu Kaubamaja.

Tartu abilinnapea Elo Kiiveti sõnul on soov Siuru detailplaneering volikogule vastuvõtmiseks saata mõne nädala pärast.

"Praegu on kava detsembris saata see volikokku niimoodi, et avalik väljapanek oleks detsembris ja jaanuaris ja seejärel on siis varakevadel ka avalik arutelu," ütles Kiivet.

Abilinnapea sõnul on kooskõlastusring lõpusirgel ehk enne volikogule saatmist jõuab vajadusel teha detailplaneeringu olemasolevasse versiooni ka parandusi.

Näiteks väljendab tulevase kultuurikeskuse naaber Tartu Kaubamaja oma tagasisides linnale muret Siuru maa-aluse parkimise ja sellega kaasneva liikluslahenduse kohta piirkonnas. Nimelt näeb praegune detailplaneeringu versioon ette, et autoga liiklejatele luuakse maksimaalselt umbes 220 parkimiskohaga maa-alune parkla Siuru alla. Parklasse sisse- ja väljasõit toimuks aga mööda kaldteed, mis asub Uueturu tänaval.

Uueturu tänavat kasutavad autoga liikumiseks praegu ka Tartu Kaubamaja kliendid. Kaubamaja kirjutab oma tagasisides linnale, et ramp Uueturu tänaval muudab sealset liikluskorraldust, kuid detailplaneeringus on see läbi mõtlemata ja võib nii kaasa tuua ohtlikke olukordi.

Kaubamaja viitab oma tagasisides ka nende poolt tellitud ekspertarvamusele, mis jõuab samadele järeldustele. Ekspertarvamuse on koostanud SV Liiklus. Kirjalikus kommentaaris ERR-ile teatas SV Liiklus liikuvusinsener Siim Viin, et Siuru lahenduse liikluskeskkonna teeb ohtlikuks mitu asjaolu – jalakäijatele pole tagatud ohutu ruum, mistõttu ei näe kaubamaja parklast väljuvate sõidukite juhid jalakäijaid piisavalt aegsasti, et neile teed anda.

Samuti on planeeringus ohtlikud tihedalt koos asuvad ristumisalad Uueturu tänaval, mistõttu peab juht tegema otsuseid liiga lühikese aja jooksul. Samuti on nii Siuru kui kaubamaja maa-alustest parklatest väljumisel külgkokkupõrke oht, sest põimumisala enne Vabaduse pst fooriristmikku on lühike, seisab kaubamaja hinnangus.

Kiiveti sõnul on praegu detailplaneering jätnud lahtiseks, kas kaldteed oma maa-alusesse parklasse saamiseks hakkab tulevikus kasutama ka kaubamaja.

"Et see ei ole mitte kohustus, vaid see on võimalus, et need kaks parklat saab selle rambi kaudu ühendada."

Kaubamaja keskuse tegevjuht Kristel Liivapuu ütles ERR-ile antud kirjalikus kommentaaris, et Tartu Kaubamaja on linnale teinud ettepaneku, et Vabaduse puiestee ristimikul tuleb liiklusohutuse tõstmiseks planeerida Uueturu tänavalt kaks väljuvat sõidurada parempöördeks.

Kiiveti sõnul on linn Kaubamajaga praegu tihedas suhtluses ja koos arutatakse, kuidas liikluslahendus piirkonnas oleks võimalikult hea ja ohtu ka tulevikus.

"Nüüd järgmisena me vaatame seda, mis nendest küsimustest nõuab planeeringu parandamist ja mis on siis sellised küsimused, mis ei ole päris otseselt planeeringut puudutavad," sõnas Kiivet.