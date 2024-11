Võrklaev reklaamklipi eest tasu ei saanud ja rollikonflikti ei näe

Škoda esinduse reklaamis osalenud riigikogu liige ja endine rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles, et ta rolli eest tasu ei saanud ning on ka tulevikus valmis kaaluma kultuuriprojektides kaasalöömist.

Võrklaev ütles, et klipp sündis seriaali "Alo" võtete käigus, kuhu teda kutsuti iseennast kehastama.

"Pakkumine tundus tore, sest pean selle sarja tegijatest ja näitlejatest lugu ning hindan kõrgelt head huumorit. Leian, et inimene peab oskama iseenda üle naerda, see on tänases maailmas ülimalt vajalik inimlik oskus. Nali mõjub nii tegijale kui vaatajale hästi ja keerulisel ajal kulub see meile kõigile ära," rääkis parlamendisaadik.

Võrklaev kinnitas, et seriaalis osalemise ega selle raames sündinud Škoda esindust reklaamiva sotsiaalmeedia postituse eest ta tasu ei saanud ega ka soovinud.

ERR-i küsimusele, kas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) võib seda näha poliitiku keelatud reklaamina, nagu keelati näiteks ka Jüri Ratase poole pöördunud eraettevõttel poliitiku pildiga meenete müük, vastas Võrklaev, et ei pea näidet asjakohaseks.

"Poliitikute ja avaliku elu tegelaste ülesastumine erinevates meelelahutussaadetes nagu "Tantsud tähtedega", "Maskis laulja", "Õnne 13" ja nii edasi ei ole midagi uut ja minule teadaolevalt ei ole sellest varem ka probleemi nähtud. "Alo" puhul on tegemist samamoodi meelelahutusega ja Škoda esindus on läbi hooaegade olnud selle seriaali võttepaik, sest seriaali sündmustik leiabki aset automüügisalongis," sõnas Võrklaev.

Võrklaeva sõnul peab ta oluliseks erasektori panust kultuurielu rikastamisel ja kvaliteetse teleseriaali tootmisel ning lisas, et tal ei ole kahju sellesse omalt poolt panustada.

"Seega nii nagu teised avaliku elu tegelased poliitikutest meie vabariigi presidendini on erinevates seriaalides ja kultuuriprojektides kaasa löönud, olen minagi valmis tulevikus põnevate pakkumiste puhul seda loomulikult veel kaaluma," ütles Võrklaev.

Škoda esindus Rohe Auto jagas seriaali klippi sotsiaalmeedias kirjeldusega, mis kutsub üles enne automaksu kehtestamist uut autot soetama. Automaksu kehtestamises leppis valitsus kokku möödunud aastal, mil rahandusministri ametis oli Võrklaev.

Klipis siseneb autot osta sooviv Võrklaev automüügiesindusse, tutvustab end sarja peategelasele ning kohkub soovitud auto hinna peale, mille peale soovitatakse talle odavamat autot.