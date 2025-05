ERJK ootab Reinsalult Postimehe saate eest tuhandete eurode tagastamist

"Komisjon kaalus täna keelatud annetuse rahalise väärtuse arvutuse aluseid ja oli nõus sellega, et me võtame Postimehe enda hinnakirja alusel selle hinna, mis on mõeldud videoproduktsiooniga sisuturundusele," ütles ERJK esimees Liisa Oviir neljapäeval ERR-ile.

Oviir ei osanud öelda summa suurust, kuna selle peab välja arvutama komisjoni tehniline töötaja, kuid tema sõnul on see kindlasti tuhandeid eurosid, kuna praeguseks on Postimees Online'is eetris olnud juba 14 Reinsalu juhatatud saadet "Varivalitsus". Saadete pikkus on umbes 30 minutit.

ERJK otsustas oma aprillikuisel istungil pärast Reinsalult saadud infot jätkata tema suhtes seoses "Varivalitsuse" saatega algatatud menetlust ning määrata saatega Reinsalule kaasnev keelatud annetuse suurus. Neljapäeval tegigi komisjon otsuse võtta arvutuse aluseks Postimehe hinnakiri.

Postimehe veebireklaami osakonnast öeldi ERR-ile, et 3-5 minutiline sisuturunduslik videoproduktsioon koos kohaletuleku ja artikliga võiks maksta umbes 2000 eurot. Kuid täpsustavale küsimusele, kui palju võiks maksta Reinsalu saade, öeldi samast, et see on toimetuse-poolne sisu, mis ei maksa midagi.

Neljapäevase otsuse järel saadab ERJK Reinsalule ärakuulamiskirja, kus on toodud komisjoni argumendid, miks nende hinnangul on tegemist erakonnaseaduse rikkumisega ning see sisaldab ka hinnangut keelatud annetuse rahalisele väärtusele. Ärakuulamiskirja igale argumendile on Reinsalul omakorda võimalik esitada vastuväiteid, mida komisjon saab uuesti analüüsida.

"Ja siis, kui me oleme need vastused kätte saanud, need läbi analüüsinud, tuleb otsus, et kas me teeme ettekirjutuse, mis on meie mõttes lõplik, kus juba öeldakse, kas tuleb see summa tagasi maksta annetuse tegijale. Ja seda saab vaidlustada ainult kohtu kaudu. See on haldusmenetluse tavapärane tööpraktika," selgitas Oviir aprillis ERR-ile. Ettekirjutust saab vaidlustada 30 päeva jooksul pärast komisjoni otsust.

ERJK tegi otsuse ka Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) ja endise rahandusministri Mart Võrklaeva (RE) suhtes, kellelt mõlemalt oodatakse keelatud annetuse tagasimaksmist.

