Taiwan kavatseb Trumpi võidu tõttu osta USA-lt suures koguses relvi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Taiwan tahab näidata tulevasele Donald Trumpi administratsioonile, et võtab Hiinast tulenevat ohtu tõsiselt ning kavatseb seetõttu osta Ameerikalt suures koguses relvastust.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Taipei tahab osta sõjalaevu, Patrioti rakette, radarisüsteeme. Samuti võib Taiwan pöörata pilgu USA-s toodetud hävitajate F-35 poole, vahendas Financial Times.

"Taiwan mõtleb paketi peale, et näidata, et nad võtavad asja tõsiselt," ütles üks endine Trumpi administratsiooni ametnik.

Taiwanis algasid arutelud relvastuse ostmise üle ajal, mil riigid kaaluvad, kuidas tagada, et nad ei satuks järgmise USA administratsiooni kriitika alla. Trump on varem järjepidevalt nõudnud, et USA liitlased kulutaksid kaitsele rohkem raha.

Ka USA kaitseministeeriumi endine kõrge ametnik Elbridge Colby õhutab Taiwani rohkem kulutama riigikaitse peale. Colby on töötanud ka USA riikliku luure direktori büroos ning meedias levivad väited, et ta võib taas Trumpi administratsiooniga liituda.

Taiwani riikliku julgeoleku kõrge ametnik ütles, et Trumpi meeskonnaga on peetud mitteametlikke kõnelusi selle üle, milline relvapakett näitaks Taiwani otsustavust investeerida oma kaitsesse.

Üks Taiwani ametnik ütles, et relvaostu nimekirja tipus on Aegise raketisüsteem. Mõned ametnikud ütlesid, et Taiwan peab ostma ka kallimat sõjavarustust.

"Kui räägite soovinimekirjast, siis on aeg küsida F-35 hävitajaid," ütles Taiwani kaitseuuringute keskuse kõrge ametnik Su Tzu-yun.

Trumpi esimese ajastu kõrge kaitseametnik Heino Klinck leidis samuti, et Taiwan peaks kulutama riigikaitsele rohkem raha. Ta tõi siiski välja, et kõigepealt tuleks tugevdada kriitilise tähtsusega võimeid ning F-35 hävitajate taotlemine pole operatiivselt ega rahaliselt kuigi mõttekas.

Trumpi esimesel ametiajal kiitis USA heaks 21 miljardi dollari väärtuses relvatehingud. Taiwan sai siis USA-lt ka hävitajad F-16 ja Abramsi tankid.

Bideni administratsioon kiitis heaks seitsme miljardi dollari väärtuses tehinguid. USA tahtis siis, et Taipei eelistaks oma piiratud kaitse-eelarve juures kallite ja suurt tähelepanu saavate relvasüsteemide asemel odavamaid lahendusi.