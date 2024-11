Trump kaalub välisministriks Rubiot, riikliku julgeoleku nõunikuks saab Waltz

Trump võib Rubio nimetamise osas veel meelt muuta, kuna talle meeldivad ka teised potentsiaalsed kandidaadid, lisas väljaanne.

Trump kaalus Rubiot ka asepresidendi kohale, enne kui nimetas selleks Ohio senaator J.D. Vance'i.

Valimispäevast vähem kui nädalaga on Trump asunud kiirelt täitma olulisi välispoliitilisi ametikohti. Esmaspäeval nimetas ta Elise Stefaniku USA suursaadikuks ÜRO juures.

Rubio on kunagine Trumpi kriitik, 2016. aasta vabariiklaste presidendikandidaadi valimistel oli ta Trumpi rivaal. Pärast seda on ta aga saanud Trumpiga lähedaseks ning aitas tal viimastel valimistel kampaaniat teha.

Rubio on olnud Hiina, Iraani ja Kuuba suhtes karmikäelise hoiakuga, ta pooldas ka Ukraina toetamist Venemaa agressiooni vastu. Viimastel kuudel on ta aga oma sõnumit muutnud ja propageerinud konflikti võimalikult kiiret lõpetamist. Eelmisel nädalal teatas ta, et USA "rahastab patiseisus sõda" ja et Ukraina ülesehitamiseks kulub "100 aastat".

Trump nimetas riiklikuks julgeoleku nõunikuks Waltzi

Trump nimetas riigi julgeolekunõunikuks Florida kongresmeni Michael Waltzi, kes on samuti Hiina suhtes karmi hoiakuga.

Oma esimesel ametiaja jooksul oli Trumpil kokku neli riikliku julgeoleku nõunikku, kellest esimene oli ametis vaid 22 päeva. Järgmised nõunikud – H. R. McMasteri ja John Boltoni – tõrjus Trump välja erimeelsuste tõttu teatud poliitilistes küsimustes. Trumpi viimane riikliku julgeoleku nõunik Robert O'Brien oli ametis pandeemia ja Kapitooliumi mässu ajal ning oli nende nimede hulgas, keda Trump ka oma tuleval ametiajal julgeoleku nõuniku kohale kaalus.

Waltz on viimastel aastatel olnud Trumpi häälekas toetaja. Ta on avaldanud toetust nulltolerantsi poliitikale illegaalse immigratsiooni osas ning väljendanud skepsist Ukraina toetamise osas.

Eelmisel aastal kirjutas Waltz Fox Newsile arvamusloo, milles ta väitis, et Ukraina "tühja tšeki" ajastu on möödas. Ta on korranud ka Trumpi seisukohta, et Euroopa peaks tegema rohkem, et tagada NATO liikmete kollektiivne kaitse.

Sel kuul ütles Waltz USA raadiojaamale NPR, et Trumpi lubadus pidada läbirääkimisi Ukraina ja Venemaa vahel on "täiesti mõistlik". Ta lisas, et kui Venemaa president Vladimir Putin koostööd ei tee, on USA-l "võimupunkt Ukrainale antud kaugmaarelvadele seatud piirangu äravõtmise näol".

Waltz teenis esindajatekoja Hiina töörühmas, mis koordineerib poliitikat, kuidas USA peaks Hiinaga konkureerima. Samuti on ta korranud Trumpi üleskutseid võtta vastusele Bideni administratsioon Afganistanist vägede kaootilise väljatoomise pärast.

Waltz teenis 27 aastat USA armees ja rahvuskaardis. Ta on USA relvajõudude eriüksuse veteran, kes on käinud korduvalt missioonides Afganistanis, Lähis-Idas ja Aafrikas.