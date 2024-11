ERR-i uue telemaja ehitusleping sai allkirjad ETV otse-eetris

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose ja Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak allkirjastasid teisipäeval "Terevisiooni" otse-eetris ehituslepingu uue telemaja ehitustöödeks. Tööde teostamiseks on lepingu kohaselt aega 36 kuud ehk uus telemaja valmib 2027. aasta lõpuks.

Roose ütles, et praeguse telemajaga võrreldes on uus kompleks ligi 10 000 ruutmeetrit väiksem ja kompaktsem, hõlmates nii stuudioid, kontoripindasid kui ka muid telespetsiifilisi kasutusvõimalusi. Ülemiste kontoritasandite vahele tekib multifunktsionaalne sisehoov, kus saab vajadusel ka saateid salvestada.

Hoone ülesehitus lähtub stuudiote logistikast ja ümbruse eripärast. Uus telemaja loob visuaalselt sujuva ülemineku avarama raadiomaja ja Kreutzwaldi tänava tihedama hoonestuse vahel.

"Uue ühtse kompleksi rajamisest on räägitud Eesti Rahvusringhäälingu loomisest saati. Seetõttu on tänane päev ka ERR-i jaoks väga märgiline – oleme unistamise faasist jõudnud ehitamise alustamise juurde. Tänan ERR-i nimel kõiki seniseid partnereid ja soovin Nordeconile tegusat kolme aastat, mis märgistavad rahvustelevisiooni ajaloos uut olulist etappi," sõnas Roose.

Nordeconi juhatuse liige Tarmo Pohlak lisas, et tal on ülimalt hea meel asuda ehitama niivõrd märgilist ja ERR-i jaoks väga olulist ning kaua oodatud hoonet.

"Kitsast asukohast ja hoone iseloomust tingituna saab meil siin tehnilist laadi väljakutseid olema üksjagu, aga meile Nordeconis sellised ülesanded meeldivad," sõnas Pohlak.

Riigi Kinnisvara juhatuse esimees Tarmo Leppoja rääkis, et koostöö ERR-i uue telemaja rajamiseks, mis algas juba 2018. aastal arhitektuurivõistlusega, on nüüd jõudnud oma loomuliku järjeni – ehituseni.

"Selleks, et ERRi töötajad saaksid uues majas tööd alustada 2027. aastal. Pikaajaline pühendumus, hea koostöö ja usaldus on olnud aluseks sellele, et rahvusringhääling saaks omale kvaliteetsed, kaasaegsed ja nutikate lahendustega tööruumid. Ehitajale, ERR-i töötajatele ja naabritele soovime palju jõudu ja mõistvat suhtumist ehitustööde ajaks, sest iga suur ehitus toob paratamatult kaasa ajutisi ebamugavusi. Samas, juba paari aasta pärast, avame telekompleksi täiesti uues kvaliteedis."

Erik Roose ja Tarmo Pohlak, nende taga legendaarne lastesaatetegelane Leopold Autor/allikas: Nordecon

Uue telekompleksi ehituse raha tuleb kultuurkapitali riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastusest, praeguse telemaja kinnistu müügist ning nüüdseks müüdud ERR-ile kuulunud Tuisu tänava kinnistust.

Teisipäeval sõlmitud lepingu maksumus on 40,1 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ja ehitushinnaindeksist tulenev hinnamuutus. Uue telemaja projekti koguhind mahub koos käibemaksuga varem planeeritud 77 miljoni euro sisse.

Ehitusmaksumusele lisanduvad omanikujärelevalve hind, tehnovõrkudega liitumise tasud, protsendikunsti kulu, uue hoone mööbli maksumus, projektijuhtimise kulu, ehitushinna indeksi suurenemisest tulenev võimalik ehituse lisakulu ning uue telemaja tehnoloogilise sisustuse maksumus.

Uus telemaja ehitatakse Tallinna kesklinna ERR-i tänaste hoonetega (uudistemaja ja raadiomaja) samale kinnistule Kreutzwaldi ja Gonsiori tänava ristmikul. Hoone arhitektuurse lahenduse autoriks ja põhiprojekti koostajaks on Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Projekti aluseks on rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö "Roheline lina".

Ehitatava hoone suletud netopinna maht on kokku 17 000 m². Hoone koosneb kuuest maa-pealsest ja ühest maa-alusest korrusest, moodustades rahvusringhäälingu olemasolevate hoonetega harmoonilise ja omavahel ühendatud kompleksi.

Uue telemaja konkursi võidutöö "Roheline lina":