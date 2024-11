ERR-i töötajad jätsid Raadio- ja Uudistemaja vahelise galeriiga hüvasti

Raadiomaja ja Uudistemaja vahel asuv galerii on suvel kuum ja talvel külm. Viimati oli see enamasti inimtühi.

Galeriis tehti reedel seinamaalinguid. Seinamaalijaid oli aga hõredalt. Jupiteri disainer Antoon "Toon" Johan Vugts on päris kunstnik, kes korraldab kunstistuudiot. Tema taies seinal seostus Smokie vana lauluga kellestki Alice'ist.

"See on üks minu modellidest. Tema nime ma ei tea. Ma arvan, et see võiks olla Alissa," rääkis kunstnik.

Raadio jaoks oli galeriil rohkem tähendust kui tele jaoks, sest sealt anti kunagi raadiosaateid eetrisse. Galeriis asus näiteks raadio "Ööülikool".

Klassikaraadio toimetaja ja saatejuht Lisete Velt on galeriis palju saateid eetrisse andnud. "Ööülikool" on ajalugu.

ERR-i uue maja kerkimiseks tuleb lammutada ka kunagise telemasti vundamendiks olnud betoon. Kostma hakkab ehitusmüra ja töödejuhataja karjeid.

"Ma olen päris põnevil, mis siin saama hakkab. Võib-olla pisut murelikult mõtlen, kuidas me raadiosaateid hakkame tegema," ütles Velt.