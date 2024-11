Trump määras Lee Zeldini Bideni keskkonnapoliitikat ümber pöörama

Trumpi kindel liitlane ja advokaadi taustaga Zeldin võtab üle agentuuri juhtimise, mille ülesandeks on kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

Trump teatas, et Zeldin on olnud tõeline America First poliitika eest võitleja. Trump lubas, et Zeldin võtab vastu õiglased ja kiired dereguleerimise otsused, mis annab Ameerika firmadele juurde manööverdamise ruumi, samal ajal säilitatakse kõrged keskkonnastandardid.

44-aastane Zeldin oli varem neli ametiaega USA esindajatekoja liige. 2022. aastal kaotas ta New Yorgi osariigis kubernerivalimised. Kampaania ajal üritati teda ka pussitada.

"On au liituda president Trumpi kabinetiga. Taastame USA energiaturu domineerimise, taaselustame meie autotööstuse, et tuua tagasi Ameerika töökohad, ja muudame USA tehisintellekti vallas globaalseks liidriks. Teeme seda, kaitstes samal ajal juurdepääsu puhtale veele ja õhule," ütles Zeldin.

Zeldin esines esmaspäeval ka televisioonis ning lubas, et Trumpi administratsiooni esimese 100 päeva jooksul tühistavad vabariiklased hulga eeskirju, mis pärsivad kodumaist tootmist.

Zeldin rääkis, et USA firmadel peab olema võimalus kasvada ja laieneda ning nad peaksid eksportima oma toodangut, mitte töökohti.