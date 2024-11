Saks: luba kauglöökideks teeb rünnakute läbiviimise Venemaa jaoks raskemaks

"Praeguse info kohaselt tundub, et ei too kahjuks sellist pööret sõjas, mis lubaks hakata Ukrainal omakorda ründama Vene positsioone nii tõsiselt, et Vene armee peab hakkama taganema," ütles Saks "Aktuaalsele kaamerale".

"Ja siin on veel üks väike nüanss. Ma loen välja praegu ilmunud infost, et see luba kasutada ATACMS rakette on antud ainult nendes piirkondades, kus tegutsevad Põhja-Korea väed. Nii, et see on nagu vastus sellele Põhja-Korea vägede viimisele Ukraina lähedale rindele," rääkis Saks.

Saks avaldas lootust, et keeld võetakse täielikult maha.

"Ta ei suuda kaasa tuua suurt pööret sõjas, eelkõige selle tõttu, et neid ATACMS rakette on Ukrainale antud väga vähe ja nendega nad ei suudaks mõjutada väga oluliselt Venemaa tegevust. Aga ta muudaks Venemaa logistika raskemaks ja rünnakute ning pealetungi läbiviimise palju keerulisemaks," lausus Saks.

Reuters ja New York Times vahendasid pühapäeva õhtul allikaid, kes rääkisid, et president Joe Bideni administratsioon tühistas piirangud, mis takistasid Ukrainal USA-st saadud relvadega sügavale Venemaa territooriumile lööke anda.