Tartu lapsevanemad on linnale üle 230 000 euro lasteaiatasusid võlgu

Tartu Helliku lasteaias käib kümnes rühmas kokku 180 last. Lasteaia direktor Karita Rokka rääkis, et kui lasteaia arvete maksmise tähtaeg on iga kuu 20. päev, siis nädal pärast seda saadab ta umbes kümnele perele meeldetuletuse.

Mitme kuu pikkune võlg tekib nende lasteaias aeg-ajalt umbes viiel perel.

"Need ei ole kogu aeg ühed ja samad pered. Ja päris selliseid pikaaegseid võlglasi meil enam ei ole nende laste ja perede seas, kes lasteaias veel käivad. Nendega, kes on lasteaiast juba lahkunud, nendega me tegeleme," rääkis Karita Rokka.

Tartu Maarjamõisa lasteaias käib 15 rühmas ligi 240 last. Pikemaajalisi võlgnikke on seal lasteaias kaks.

"See inimlik suhtlemine, sellest on kõige rohkem abi olnud. Ja kindlasti see, et nad teavad, et me igakuiselt hoiame silma peal, kuidas on lasteaiatasud laekunud. Kui on jäänud kellelgi see väike võlakene, siis prindime välja, täiesti anonüümselt asetame tema kapikesse ja siis ta näeb, et me tegelikult ju teame, et tal on see võlg üleval," rääkis lasteaia direktor Kai Kens.

Nii Kai Kens kui ka Karita Rokka rääkisid, et keskmist võlglast ei ole ja inimeste põhjused tasu mitte maksta on erinevad.

"Ma arvan, et osad lihtsalt unustavad, osadel on võib-olla selline maksude tasumise käitumine erinev," ütles Karita Rokka.

"Neid, kes võlgu jäävad, on üksikud, kes siis põhimõtteliselt otsustavad, et nad oma tasu ei maksa või on seal mingisugused muud põhjused," lisas Kai Kens.

Karita Rokka sõnul hoitakse võlglastest peredel ikkagi silma peal.

"Kui me näeme, et on juba kaks kuud lasteaiatasu maksmata, siis me anname sellest ka lastekaitsele teada. Või kui me oleme pere käest juba varem teada saanud, siis suuname neid ka sotsiaalosakonda, et nad saaksid abi ja tuge sealt."

45 000 eurot on kantud lootusetuks võlaks

Tartu linna alushariduse valdkonna juhi Kaspar Kreegimäe andmetel on ligi 150 lapse eest saamata jäänud 45 000 eurot kantud lootusetuks võlaks. Selle aasta algusest rakendab linnavalitsus võlglaste suhtes ka maksekäsu kiirmenetlust.

Abilinnapea Lemmit Kaplinski märkis, et see on siiski äärmuslik abinõu ja eelkõige püütakse läheneda empaatiliselt.

"Numbrid näitavad seda, et umbes 3/4 võlgnevusi on sellised 1-2-3 kuud, mis selgelt tuleb sellest, et perel on keeruline olukord. Siin on oluline olla mõistev, teavitada, pakkuda võimalust koostada maksegraafik jne. Aga jah, on ka mõned pered, kes lihtsalt ei soovi maksta ja peale mitmekordseid meeldetuletusi ja ettepanekuid oleme me ka mõnel juhul esitanud maksekäsu kiirmenetluse avalduse ja täna on suurem osa neist ka lahendatud," ütles Kaplinski .

Tartu linna lasteaiatasu on 81 eurot kuus, sellele lisandub söögiraha.