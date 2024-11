Turuvalitseja hinnangul jäätmereform prügiteenust odavamaks ei tee

Eesti jäätmemajanduses on konkurents väga madal, sest 60 protsenti turust on ühe ettevõtte käes, näitab konkurentsiameti analüüs. Olukorda parandaks jäätmereform, mis peaks tooma turule uusi ettevõtteid. Jäätmereform tarbijale teenuse hinda kindlasti madalamaks ei too, ütles turuvalitseja Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude.

Konkurentsiameti analüüsist selgub, et nelja aastaga on Eesti jäätmemajanduse konkurents kehvemaks muutunud. Jäätmeveoteenust pakub Eestis vaid viis ettevõtet. Senised hanked on ettevõtjatele liiga keerulised ja riskantsed.

"Mis praegu on viinud selleni, et osa ettevõtjaid on otsustanud hankel mitte osaleda, sest riskid on tema jaoks liiga kõrged. Ja teine oht on see, et on pakutud teadlikult liiga madalat hinda ja siis on hankelepingu täitmise käigus püütud seda hinda kuidagi kompenseerida või tõsta või on antud järele kvaliteedis," lausus konkurentsiameti valdkonna juht Kadri Lepikult.

Valikuvõimaluse puudus võib tuua tarbijatele kaasa kõrgemad teenusehinnad, märgib analüüs. Praegu sõlmib kohalik omavalitsus kuni viieks aastaks kontsessioonilepingu, millega ettevõte saab endale nii jäätmeveo kui ka käitlemisteenuse.

"Jah, (ettevõtted) saavad hiljem tulla (raha) juurde küsima, aga peamine probleem on ikkagi, et me ei saa läbipaistvust, me tegelikult ei tea, mis hinnaga mis tegevust tehakse. Ka linlasele on see täiesti pime kast, ta ei tea, mis hinnaga veetakse, mis hinnaga käideldakse ja kuidas hind kujuneb," ütles Tallinna abilinnapea Margot Roose.

Kavandatava jäätmereformiga muutub jäätmemajandus omavalitsuskeskseks, nad saavad korraldada jäätmetasude arvestust ja kogumist. Jäätmeveo ja käitluse hankeid eraldatakse, mis peaks tooma turule uusi teenusepakkujaid. Keskkonnateenuse juhi Argo Luude sõnul toob aga senise korra muutus, kus jäätmeveo ettevõtja asemel hakkab käitlejatega lepinguid sõlmima omavalitsus, kaasa hinnatõusu.

"Hind läheb kindlasti tarbijale kallimaks, seal ei ole küsimustki. Kui keegi räägib midagi vastupidist, siis see keegi ajab udujuttu. Seadusesse või sellesse eelnõusse on kirjutatud sisse, et veo- ja käitlushanke hinnale võib omavalitsus lisada teist sama palju ehk kuni 100 protsenti," lausus Luude.

"Seda on väga raske võrrelda, sest tänagi on inimestel väga erinevad jäätmearved. Mida arvutused näitavad ja mida me suudame tagada, on see, et keskmisele leibkonnale, kes kenasti sorteerib, jäävad jäätmearved suurusjärku kolm kuni viis eurot kuus," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.