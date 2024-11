Senati liider ähvardas ICC-d ja nõudis Netanyahu vahistamismääruse tühistamist

Eelmisel nädalal selgus, et Thune võtab Mitch McConnellilt üle USA senati vabariiklaste juhtimise. Vabariiklased võitsid viimased senativalimised ning seega 2025. aasta jaanuaris saab Thune'ist ka senati enamuse juht.

ICC prokurör aga süüdistab Iisraeli peaministrit sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes ja taotleb vahistamismäärust Netanyahu suhtes. Thune nõuab nüüd selle taotluse tühistamist.

"Kui Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja selle prokurör ei tühista oma ennekuulmatut ja ebaseaduslikku tegevust Iisraeli ametnike vahistamismääruste taotlemiseks, peab senat viivitamatult vastu võtma sanktsioone käsitlevad õigusaktid, nagu esindajatekoda on seda juba teinud. Kui senati enamuse juht (Chuck) Schumer ei tegutse, siis senati vabariiklaste enamus seisab meie peamise liitlase Iisraeli kõrval ja muudab selle ja muud (Iisraeli) toetavad õigusaktid järgmise kongressi peamiseks prioriteediks," teatas Thune.

ICC prokurör andis taotluse välja mais, ICC taotleb ka vahistamismääruseid Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti ja mitme kõrge Hamasi juhi suhtes.

USA ega ka Iisrael pole ICC liikmed. Ka USA president Joe Biden kritiseeris mais ICC otsust ja ütles, et see on ennekuulmatu ja lubas raudkindlat toetust Iisraelile.

Järgmisel aastal naaseb Valgesse Majja veel ka Donald Trump, kes avaldab järjepidevalt toetust Iisraelile. Oma esimesel ametiajal tunnustas Trump Jeruusalemma Iisraeli pealinnana. Vaatlejad eeldavad, et Trump jätkab ka oma teisel ametiajal Iisraeli toetamist ning Iraani islamirežiimi ja selle rahastatud islamirühmituste (Hamas, Hezbollah) survestamist.