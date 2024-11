Politico: Scholz üritab Tauruste veto sepistada poliitiliseks kapitaliks

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ei taha anda Ukrainale kaugmaarakette Taurus ning veebiväljaanne Politico kirjutab, et ta rakendas nüüd selle veto ka oma valimisvankri ette. Kantsler tahab näidata, et on tasakaalukas juht ja loodab nii valimistel paremat tulemust saavutada.