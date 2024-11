ERR Saksamaal: Scholz andis valimiskampaaniale avalöögi

Sotsiaaldemokraadid üle Saksamaa tulid laupäeval Berliini kokku ja said talvise valimiskampaania tegemiseks abiks punase koti ja salli.

Erakonna esinumber, liidukantsler Olaf Scholz püüab enda ja partei madalavõitu toetust tõusule pöörata kõigepealt raskustes majanduse turgutamise ja töökohtade hoidmisega Saksamaal.

"Minu ettepanek on, et kõik ettevõtted, kes investeerivad siia, saavad boonuse, mis on väga sarnane USA omale. See oleks nii-öelda "made in Germany" boonus – riik hüvitab 10 protsenti algsetest kuludest maksutagastustena," rääkis Scholz.

Scholzi sõnul ei tule sakslastel aga valida majandusliku heaolu ja riigikaitse ning Ukraina toetamise vahel, vaid teha tuleb kõike. Ja samas, kuigi Saksamaa on Ukrainale palju relvaabi andnud, on liidukantsler seni hoidunud ukrainlaste küsitud võimsate Tauruse rakettide andmisest.

Jätkuva ettevaatlikkuse tõstis ta oma lipukirjaks ka kampaaniakõnes.

"Kristlike demokraatide juht Friedrich Merz tahab tuumavõimule Venemaale ultimaatumit esitada. Ta ütles parlamendis otse, et kui Putin ei kuula, mida Saksamaa soovib, siis tulistatakse Saksamaa tiibraketid homsest alates sügavale Venemaale. Kõik, mis ma oskan selle peale öelda, on – ettevaatust. Saksamaa julgeolekuga ei mängita vene ruletti," kõneles Scholz.

"Ma olen kindel, et tal (Scholzil) on selleks põhjuseid ja ausalt öeldes oleme me parlamendi väliskomisjoni ja kaitsekomisjoni aruteludes läinud Tauruse süsteemide puhul detailideni välja ja seal on põhjuseid, miks neid mitte Ukrainasse saata. Aga mina arvan, et oluline on Ukraina abi jätkuvus ja Euroopa

kooshoidmine, mis puudutab abi andmist Ukrainale tulevikus. Venemaa ei ohusta üksnes Ukrainat, Venemaa on oht kõigile demokraatlikele ühiskondadele Euroopas," rääkis Bundestagi Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Johannes Schraps.

Arvamusküsitluste järgi sotsiaaldemokraadid neid valimisi ei võida ja Olaf Scholzil ilmselt ei õnnestu jätkata kantsleritoolil, küll aga on neil hea võimalus saada kristlike demokraatide koalitsioonipartneriks.

Nii võib ukrainlastel pärast 23. veebruari valimisi tekkida vähemalt lootus märgilised Tauruse raketid saada, aga koalitsioonikõnelused tulevad tõenäoliselt pikad ja rasked.