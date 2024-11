Metsküla kooli lapsevanemad viivad kaebuse riigikohtusse

Lääneranna vallavolikogu otsustas möödunud aastal Metsküla kooli ühena kahest koolist sulgeda ning kolmes koolis klassiastmeid vähendada, et kulusid kokku hoida. Valla hinnangul on kõigile piirkonna lastele haridus elukohajärgses munitsipaalkoolis tagatud.

Tänavu alustas Metsküla kool oma esimest aastat erakoolina. Riik hakkab koolile maksma haridustoetust uuest kalendriaastast, mis tähendab, et septembrist detsembrini peab erakool vahendid kooli pidamiseks ise leidma.

Ringkonnakohus langetas oktoobris otsuse, millega nõustus halduskohtu seisukohaga, et Lääneranna vallavolikogu otsus Metsküla algkooli tegevuse lõpetamise kohta ei riku kaebajate õigusi, kuna kaebajate lastele on jätkuvalt tagatud õigus saada haridust elukohajärgses munitsipaalkoolis.

Kooli lapsevanemate esindaja Silvia Lotman nentis, et lapsevanemate hinnangul on siiski õigusi räigelt rikutud ning lapsi aastajagu ringi loksutatud. Seetõttu plaanivad lapsevanemad ringkonnakohtu otsuse riigikohtus vaidlustada.

Erakooli vald rahaliselt ei toeta, vallalt rendib kool erakooli ruume.

Kohtu hinnangul langetas volikogu otsuse kooli sulgemiseks nõuetekohaselt ning otsus on arusaadav ja põhjendatud. Kohus märkis ka, et sellise otsuse otstarbekuse hindamine ei kuulu nende pädevusse.

Kohus leidis, et vallavolikogu ei pidanud otsuse langetamisel arvestama iga lapse isikliku olukorra ja koolitee pikkusega. Ringkonnakohus märkis, et vallavolikogu ei pea ära põhjendama seda, et konkreetselt Metsküla algkooli sulgemine on vältimatu, vaid piisas sellest, et vallavolikogu näitas ära ratsionaalse arutluskäigu, mille alusel aitab koolide arvu vähendamine hoida kokku kulusid ja tõsta hariduse kvaliteeti ja õppetingimusi nendes koolides, mis alles jäävad.

Lapsevanemad leiavad, et kuigi nii maa- kui ringkonnakohus on asja arutanud ja otsustanud, et vallavolikogu on oma otsust kool sulgeda põhjendanud, siis sisuliselt pole kooli sulgemist kohtus arutatud, ütles Lotman.

Kui riik uuest aastat erakooli toetama hakkab, siis katab rahastus õpetajate palga- ja koolituskulud ning õpikute ja toiduraha, koolipidaja kanda jäävad majanduskulud.

Seni plaanib kool katta kulud annetustest. Metsküla algkoolis õpib sel aastal 34 õpilast.