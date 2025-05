Lääneranna valla koolide sulgemise kohtuvaidluse otsus tehakse oktoobriks

Kolmapäeval toimunud avalikul istungil esitasid riigikohtunikud osapooltele küsimusi. Riigikohtunikud uurisid muu hulgas, miks otsustas vald koolid sulgeda ning kui palju kaasati kohalikke.

Lapsevanemate esindajatelt küsisid riigikohtunikud näiteks seda, kuidas toimus suhtlus omavalitsusega ning kui palju mõjutasid kärped laste kooliteed. Kohtusse pöördusid Koonga, Metsküla ja Virtsu koolide õpilaste vanemad.

Vanemate hinnangul ei kuulatud neid ning otsus oli ootamatu ja läbikaalumata. Haldus- ja ringkonnakohus jätsid kaebused rahuldamata.

"Käesolev kohtuprotsesss võiks anda mingisuguseid vastuseid, kuidas peaks nende targemate otsusteni jõudma tulevikus, et ei tekiks niisuguseid väga teravaid vastuolusid nagu nende koolide sulgemise puhul siin oli," ütles Metsküla kogukonna esindaja Püü Polma.

"Küsimus on selles, kas need arvamused, mida teised osapooled on esitanud, kas neid on siis arvesse võetud ja otsustest lähtutud ning ei ole kõike arvestatud ja see pahameelt tekitabki. Arutelu ma loodan, et loob ka sellist, eks see põhiküsimus oli ka siin see õigussselguses, et loob ka siis sellist õigusselgust selles küsimuses ka edaspidi teistele omavalitsustele ja kogukondadele," sõnas Lääneranna vallavanem Ingvar Saare.