Tallinna peatänav projekteeritakse ikkagi 2016. aasta võidutöö alusel

Tallinna linnavalitsuses on pärast mitut aastat taas tekkinud üksmeel, et viis aastat tagasi riiulisse tõstetud peatänava projektiga peaks edasi minema ning järgmise aasta linnaeelarvesse pandi kirja, et alustatakse peatänava projekteerimisega.

"Võtame võidutöö ette ja hakkame sellega tööle," ütles teisipäevasel pressikonverentsil Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Linnaplaneerimise valdkonna abilinnapea Madle Lippus kinnitas, et projekti aluseks saab tõesti kaheksa aasta tagune ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas" ja et projekteeritakse, nagu algul oli plaanis ehk Narva maanteelt Jõe-Pronksi tänava ristist kuni Vabaduse väljakuni.

"Mis me vahepeal oleme teinud, on see, et oleme üle vaadanud linnaametite murekohad ja leidnud kokkulepped, kuidas projekteerimistingimuste koostamisega edasi minna. Praegu ongi peatänav projekteerimistingimuste koostamise faasis," lausus Lippus.

Üheks probleemiks, millele juhtis tähelepanu 2019. aastal peatänava projekti peatamiseni viinud toonase linnavalitsuse tellitud uuring, olid ummikud ning ühistranspordi keskmise kiiruse vähenemine. Samuti ei arvestanud võidutöö läbi Hobujaama kulgevat Vanasadama trammiliini, mis nüüd kümmekonna päeva pärast juba käima pannakse.

Vansadama trammiga on arusaadavalt nüüdseks mured projektis lahendatud, ühistranspordi probleemi on samuti aasta-aastalt vähendatud ja kesklinna kogunevate bussliinide marsruute ja graafikuid muudetud.

"Pikalt on räägitud sellest, et Hobujaama piirkonnas on ühistranspordi kontsentratsioon väga suur ning ka liinivõrgu vaates ei ole see väga mõistlik, sest inimestel on vaja sageli hoopis teistesse kohtadesse jõuda. Liinivõrgu muudatuse teine etapp muu hulgas sellega ka tegeles. See on ka näiteks põhjus, miks Suur-Ameerikas ühistranspordi osakaal on juba kasvanud, et viia ühistransporti rohkem sellele suunale. Kindlasti on kasvanud nende liinide osakaal, mis Hobujaama ei läbi ehk seal nii suurt ühistranspordi tihedust enam ei ole," lausus Lippus.

Viu väljaku lahendus peatänava eskiisprojektis. Autor/allikas: Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Toomas Paaver, Indrek Kustavus, Veiko Veerpalu

Kõige kitsamale kohale leiti ka lahendus

Ka liikluskorraldus jääb peatänava projektis suure plaanis selliseks, nagu võidutöös esitatud. Pere toonitas teisipäeval, et sõiduautodele jäävad mõlemas suunas sõiduread, nagu oli ette nähtud ka võidutöös.

Lippuse sõnul tuli leida lahendus kõige kitsamale kohale ehk lühikesele lõigule Draamateatri ja Jaani kiriku vahel.

"Kuivõrd nagunii liikumiskiirused on seal madalad, siis vajadusel saab kaaluda võimalust, kus autod ja rattad liiguvad ühes ruumis ja kõnnitee on eraldiseisev. Leppisime kokku, et see konkreetne küsimus lahendatakse projekteerimise käigus," ütles Lippus.

Lippus lisas, et selliseid küsimusi, mida ei olegi võimalik ja mõistlik ette nii-öelda lukku panna, vaid mida tulebki projekteerimise käigus läbi lahendada, on mitmeid. "See ongi täiesti tavapärane tänavaprojekti koostamise loogika. Mida me paika panime, olid põhimõtted, näiteks, et kui teekoridor mingis kohas on tõesti väga kitsas, et siis, kuivõrd ratturi ja sõiduauto liikumiskiirus on sarnasem, pigem otsida kompromissi nende liiklusruumi kokkuviimisega, kui et panna kokku jalakäijad ja ratturid," lausus ta.

Projekteerimishanke kavatseb Tallinn välja kuulutada järgmise aasta esimeses kvartalis. Projekteerimistingimused lähtuvad võidutööst ja selle põhjal tehtud eskiisist.

Ehitamise alguse kohta on nii eelmine linnapea Mihhail Kõlvart kui ka praegune meer Jevgeni Ossinovski öelnud, et enne peab valmis saama Liivalaia tänava ümberehitamine, sest kahte olulist tänavat kesklinnas korraga kinni ei panda. Liivalaia tänava rekonstrueerimine koos trammiliini rajamisega peaks lõpule jõudma 2029. aastal.

"Millal me täpselt ehituseni jõuame, sõltub nende objektide keerukusest, aga jah, ilmselt olukord kujuneb selliseks, et kõigepealt me ehitame valmis Liivalaia ja siis peatänava," ütles Lippus.

Viimasel ajal on linnavalitsuses arutatud, kuidas saaks Tallinna teha teetöid, mis tunduvad väga kaua aega võtvat, kiiremini.

"Mida varem ei ole tehtud, aga mida oleme rääkinud, ja keskkonnakommunaalametil on ülesanne seda arvestada, et ehitusel tuleb prioritiseerida ristmikke ja ühistranspordiühendusi. Ja vaadata üle tööde ajakava, et see oleks võimalikult optimaalne ja sellest põhjustatud häiringud linnakeskkonnas oleksid võimalikult vähesed," lausus Lippus.

Peatänava ideekonkursi võidutöö "Kevad linnas" valiti välja 2016. aasta juunis. Võidutöö autorid on arhitektid Toomas Paaver (Linnalahendused OÜ), Indrek Kustavus (Extech Design OÜ), Indrek Peil, Siiri Vallner, Kristel Niisuke, Valdis Linde, Riin-Kärt Ranne (Kavakava OÜ). Nemad koostasid ka peatänava eskiisprojekti.

Ideekonkursi võidutöö videos: