Raudsepp: et majanduse olukord saaks paraneda, tuleb luua tingimused

"Majanduses saavad asjad siis muutuda paremaks, kui me loome selleks eeldused. Meil ei ole erilisi eeldusi selleks, et majandus kiiresti kasvule viia. Ilma neid eeldusi omamata minu arvates ei tasu seda valgust seal tunneli lõpus väga oodata. Minu meelest ei ole mitte valgus puudu, vaid tunnel ise on puudu. Täna on see pigem tupik. Me peaks selle tunneli valmis ehitama," ütles Raudsepp ERR-ile.

"Ja mis me selleks tegema peame? Esiteks. Toetame ettevõtteid, et nad suudaksid kasvatada oma loodavat lisandväärtust. Teiseks, väga oluliselt kärpima, lõpetama maksude tõstmine, vähendama maksukoormust ettevõtetele. Ja kolmandaks peame oluliselt vähendama kõikvõimalikke bürokraatlikke, administratiivseid, juriidilisi takistusi või koormusi ettevõtjatele, et nad saaksid selles uues olukorras, kus me täna oleme, kiiremini kohaneda, oma tegevusi ümber korraldada ja et neil ei oleks kasvavat administratiivset koormust," lausus Raudsepp.

"Ja ühes sellega me tegelikult saaksime vähendada ka ametnike arvu, kes seda bürokraatiat peavad ülal pidama ja mille tulemus võiks olla ka maksutõusude surve mõningane vähenemine," lisas ta veel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud turismivaldkonna arengukava kohaselt peaks Eesti pürgima selle poole, et olla maailma juhtiva digiühiskonna, puhta looduse, kultuurilise variatiivsuse ja autentse gastronoomiaga turismisihtkoht, kuid et kõike seda turismituluks arendada, peab külalislahkus märkimisväärselt kasvama.

"Eks seda külalislahkust ole pidevalt tõusvate maksude ja hindade juures muidugi keeruline välja näidata, aga vältimatu ta kindlasti on," kommenteeris seda Raudsepp.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles novembri alguses ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et Eesti on turistide jaoks muutunud sihtkohana kalliks ja uued maksutõusud annavad sellele hoogu juurde.

"Eesti on olnud aastaid tagasi Euroopa kuuendal kohal turismi tulult elaniku kohta. See on väga hea tulemus olnud, sest meil ei ole ju suusakuurorteid või päikeserandasid. See oli saavutatud muul viisil. Kindlasti siin on viimasel ajal olulised korrektuurid olnud ja ma arvan tõesti, et see kvaliteet, mida meil pakkuda on, ei ole viimasel ajal sedavõrd paranenud, kuivõrd on kasvanud meie hinnad. Nii, et see hinna ja kvaliteedi suhe on kindlasti hinnatõusude ja maksutõusude tõttu paigast liikunud," lausus Raudsepp

Jaekaubanduse kohta ütles Raudsepp, et praegu pole näha, et kaupmehed hinnatõusule ise oluliselt hoogu juurde annaksid ning suuremat hinnatõusu hoiab kontrolli all turu ümber jagamine.

"Gross ja Lidl võtavad turgu juurde ja avavad uusi kauplusi. Ja täna on see konkurentsi surve jaekaubanduses päris suur. See võtab maha võimalusi, et keegi järsult juurdehindlusi saaks teha. Ma arvan, et siin konkurents teeb oma töö," rääkis Raudsepp.

Samas on Raudsepa sõnul mahud languses ja kulud tõusuteel ning see paratamatult tähendab juurdehindlust.