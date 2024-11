Euroopa Komisjon: Eesti andis Tartu Agrole ebaseaduslikku riigiabi

Euroopa Komisjon otsustas esmaspäeval, et põllumajandusmaa rentimine AS-ile Tartu Agro turuhinnast madalama hinnaga ei ole kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega ja seetõttu peab Eesti ettevõttelt riigiabi koos intressidega tagasi nõudma.

2017. aastal algatas Euroopa Komisjon konkurendi kaebuse alusel põhjaliku uurimise, et teha kindlaks, kas Eesti regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ning Tartu Agro vaheline maarendileping on kooskõlas EL-i riigiabi eeskirjadega.

Nimelt sõlmis ministeerium 2000. aastal Tartu Agroga 25 aastaks rendilepingu, mis hõlmas komisjoni hinnangul riigiabi, kuna Tartu Agro makstud renditasu oli turuhinnast madalam. Selle põhjal järeldas komisjon 2020. aasta jaanuaris, et rendileping annab ettevõttele põhjendamatu ja valikulise eelise konkurentide ees ning kohustas Eestit abi tagasi nõudma.

Tartu Agro esitas apellatsioonikaebuse ning 13. juulil 2022 tühistas Euroopa üldkohus komisjoni otsuse, kuna selles oli hindamisvigu ning puudus maa rendihinna ja rendilepingus sisalduvate teatavate rahaliste kohustuste majandusliku väärtuse ja mõju analüüs.

Seejärel alustas komisjon uuesti Eesti antud toetuse uurimist, võttes arvesse kohtuotsuse järeldusi. Värske otsusega kinnitab komisjon, et Tartu Agro sai Eestilt siseturu reeglitega kokkusobimatut abi kuni 2019. aasta lõpuni, kuna põllumajandusmaa rent oli turuhinnast madalam. Seejärel suurendas Eesti renditasu, et täita komisjoni esimene otsus.

EL-i eeskirjade kohaselt peab tekkinud konkurentsimoonutuse kõrvaldamiseks abi tagasi nõudma. Tagasinõudmise eesmärk on taastada olukord, mis valitses siseturul enne abi väljamaksmist ning seega ei ole tegemist trahviga.

Ebaseadusliku abi tagasimaksmisel kaotab abisaaja eelise, mis tal turul konkurentide ees oli. Eesti peab tagasinõutava summa kindlaks määrama vastavalt komisjoni otsuses paika pandud metoodikaga ja võtma arvesse, et komisjoni esimeses otsuses antud tagasinõudekorraldus on täidetud, seega on osa ebaseaduslikust abist juba tagasi nõutud. Tagasinõutav abisumma ei ole praegu veel teada.

Tartu Agro maade rendileping lõpeb järgmisel aastal. ERR kirjutas eelmisel nädalal, et ehkki regionaal- ja põllumajandusministeerium teatas juba juunis plaanist Tartu Agro maade rendiks uus enampakkumine korraldada ning need nelja tükina oksjonile panna, on otsus jäänud venima.

Eelmisel nädalal ütles majandusministeerium, et pakkumine kavatsetakse välja kuulutada uue aasta alguses.