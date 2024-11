Lääne-Harju vald vallandas ligi 102 000 eurot võtnud pearaamatupidaja

Lääne-Harju vald lõpetas töölepingu pearaamatupidaja Lauri Orgsega, kes võttis valla rahast kolme aasta jooksul kokku 101 750 eurot. Vald tegi prokuratuuri ka kuriteoteate, Orgse on lubanud raha vallale tagastada.

Lauri Orgse asus Lääne-Harju valda tööle seitse aastat tagasi. Tema palk vallas oli viimati 2700 eurot kuus. Kolm aastat tagasi, 2022. aastal tekkis Orgsel suurenenud rahavajadus ja ta läks valla rahakoti kallale.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat ütles, et Orgse arvestas endale palka suuremas summas, kui oli palgaarvestuses ette nähtud. Kuna palgamakseid tehakse vallas ühe suure koondkandena koos väljamaksetega valla allasutustele, siis keegi teine aru ei saanud, et Orgse on endale rohkem palka maksnud.

2022. aastal maksis Orgse endale eri kuudel kokku palka umbes 20 000 eurot rohkem kui ette nähtud, 2023. aastal 10 000 eurot rohkem ja nüüd, 2024. aastal, üle 50 000 euro rohkem, rääkis vallavanem. Lisaks võltsis ta ka kassa sissetuleku- ja väljaminekuordereid ja võttis sealt pisut üle 14 000 euro.

Vahele jäi Orgse siis, kui ta tuli tänavu 25. oktoobril ehk kaks päeva ettenähtust varem puhkuselt tagasi ja tegi kohe suure kande, rääkis Saat. Valla finantsjuhi hinnangul oli selline kanne tavapäratu ja ta hakkas seda täpsemalt vaatama. Sinna peale klikkides selgus, et Orgse oli endale põhjendamatult raha kandnud.

Avastuse järel vaatas vald kõik pangakontoliikumised üle ja tuvastas Orgse omastamised. Seejuures enne 2022. aastat rikkumisi ei leitud.

Orgse tunnistas vahele jäädes tehtut ja ütles vallavanemale, et tal oli raha vaja isikliku raske olukorra tõttu. Ta hakkas väitma, et tegemist oli laenuga ja lubas selle kõik tagasi maksta. Loomulikult "laenust" ei olnud keegi teine teadlik. Täpsemalt oma rahavajaduse kohta ta selgitusi ei andnud.

Vallavanema sõnul Orgse raske isiklik olukord kolleegidele välja ei paistnud. "Meil on ikka kollektiiv kokkuhoidev. Me räägime ja märkame, aga ei olnud küll nende aastate jooksul midagi märgata," sõnas Saat.

Saat rääkis, et ei olnud ka näha, et Orgse sissetulekud oleksid kuidagi suurenenud.

"Ta ikkagi elas väga tagasihoidlikku elu. Küll on kole nii öelda, aga ta käis riides suhteliselt vaeselt ja ta sõitis selliste autodega, mis on nagu romula autod. Sealt kuskilt ei paistnud midagi sellist välja, et tal oleks tekkinud äkki mingisugune lisasissetulek," ütles Saat.

Vald vabastas Orgse töölt 6. novembril. Päev hiljem tõi endine pearaamatupidaja sularahakassase tagasi sealt võetud 14 174 eurot. 11. novembril tegi vald ringkonnaprokuratuurile kuriteoteate ja prokuratuur alustas menetlust.

Orgse ise ei eita, et pearaamatupidajana raha omastas. Samas ütles ta, et plaanib selle aasta lõpuks raha tagasi maksta. "Ma praegu müün kinnistuid, et see tagastada," rääkis Orgse. Ta andis vallale ka võlapaberi tähtajaga 31. detsember.

Miks tal raha rohkem vaja läks ja miks ta otsustas valla raha endale võtta, ei soovinud Orgse detailselt kirjeldada.

Ta nõustus, et teda võib ees oodata kriminaalkaristus. "Muidugi on see võimalik ja ega ma seda ei välista," märkis Orgse.

Küsimusele, kas rahavajadus oli võimalikku karistust väärt, vastas Orgse ebamääraselt: "See on selline hinnangu küsimus, jah, kes seda oskab öelda täpselt." Samas lisas ta, et kahetseb tegu.

Lääne-Harju vallavanem ütles, et olukord oli vallale õpikoht. Vald usaldas pearaamatupidajat, kes tegi kandeid ja vastutas ka majandusaasta aruannete esitamise eest. Ka audiitorid ei tuvastanud auditi käigus vigu.

Praeguseks on vald pangas üle vaadanud kasutajate õigused ja limiidid. "Sisse on seatud palgamaksete kahe allkirjaga kinnitamise süsteem. Arvete puhul eksisteeris mitme kinnitajaga süsteem juba enne antud juhtumit. Lisaks oleme tõhustanud vallavalitsuse sisekontrolli meetmeid," märkis Saat.