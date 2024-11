Brüssel kavatseb lihtsustada EL-i rohelisi eeskirju

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et muudatused mõjutavad kolme seadust. Ettevõtjad on varem kurtnud, et need reeglid on keerulised, koormavad ja kahjustavad Euroopa konkurentsivõimet.

Politico toob välja, et tegemist on pöördelise momendiga Euroopa rohelises kokkuleppes. Roheline kokkulepe viis kliima ja keskkonna Euroopa õigusloome keskmesse, eesmärgiks on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Loodeti, et ka ülejäänud maailm võtab siis kasvuhoonegaaside vähendamisel Euroopast eeskuju.

Viimane taandumine viitab aga, et Brüssel ei usu enam seda narratiivi ning muretseb, et praegusel kujul olevad rohelised määrused avaldavad negatiivset majanduslikku mõju.

Ka üha rohkem Euroopa riike jagab seda seisukohta. Viimastel eurovalimistel olid edukamad paremerakonnad, mis on samuti Euroopa praeguste keskkonnaeeskirjade suhtes pigem skeptilised.

Von der Leyen ütles novembri alguses, et käivitab seadusandliku menetluse, mille eesmärgiks on lihtsustada kolme keskkonnaseadust. Need on ettevõtete kestlikkuse aruandluse direktiiv ( CSRD), kestlikkusalase hoolsuskohustuse direktiiv (CSDDD) ja EL-i taksonoomia. Von der Leyen ütles, et tema otsus ei ohusta direktiivide eesmärkide täitmist, vaid vähendab aruandluskoormust.

Von der Leyeni teadaanne pälvis toona vähe tähelepanu. Vaid paar päeva varem sai aga selgeks, et Donald Trump liigub tagasi Valgesse Majja.

Trump plaanib jaanuaris ametisse asudes taganeda Pariisi kliimaleppest, ka mitmed teised riigid võivad koos USA-ga loobuda sellest leppest.

Trumpi administratsioon kavatseb siis suurendada riigis naftatootmist ning vaadata läbi praegused keskkonnaeeskirjad, et USA firmad saaksid Ameerikas tootmist suurendada.

Teine kliimamuutuse pidurdamisel võtmetähtsusega riigiks peetav maa on Hiina. Kommunistlik partei väidab, et tahab riigis vähendada heitkoguseid ja kompartei peasekretär Xi Jinping lubas saavutada süsinikuneutraalsuse 2060. aastaks. Samas on Hiina viimastel aastatel söetootmist hoopis suurendanud.