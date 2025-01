ERR Brüsselis: EL plaanib lihtsustada jätkusuutlikkuse reegleid ettevõtetele

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni esimesel ametiajal tegi komisjon palju, et püüda Euroopa majandus suunata rohelisemale teele. Kuid oma teisel ametiajal on von der Leyen mures, et osa siis vastuvõetud seadusi piiravad Euroopa majandust.

"Me alustame meie jätkusuutliku rahastuse ja hoolsusreeglite ulatusliku lihtsustamisega. Me loome soodsa keskkonna meie keskmistele ja väikestele

ettevõtele, et neil oleks jõudu ehitada, toota ja leiutada Euroopas," selgitas von der Leyen.

Komisjoni plaan puudutab kolme seadust, millest Eestis on tuntum ehk kestlikkuse aruandluse kohustus. See nõuab suurematelt ettevõtelt sadade andmeväljade täitmist.

"Komisjon on öelnud selgelt, et nad tahavad neid aruandluse kohustusi vähendada 25 protsendi võrra ja isegi 35 protsendi võrra väiksematele ettevõtele. Me ei tea, kuidas neid protsente päriselt mõõdetakse," ütles advokaadibüroo Bird&Bird jurist Cecilia Lahaye.

Kuid komisjon rõhutab, et seaduste sisu ei muudeta. Kärpida on plaanis vaid mitme seaduse ülekattuvusel tekkinud asjatut bürokraatiat. Osa liikmesriikidest sooviks ilmselt enamat.

"Kui me läheme pankrotti, siis ei hooli maailma loodusest enam keegi. Seega ma küsin, et me vaataks põhjalikult ja kriitiliselt üle kõik seadused, ka need, mis on pärit Euroopa roheleppest," sõnas Poola peaminister Donald Tusk.

Prantsusmaa ja Saksamaa soovivad ka osa rohemäärustest edasi lükata. Eesti aga ei kiirusta neid direktiive bürokraatia kärpimisel sihikule võtma.

"See aruandlus ei ole muidugi ainult bürokraatia. Tegelikult on see ka äriargument paljudel ettevõtetel. Mitu Eesti ettevõttet, keda ma olen külastanud, on rääkinud, et nad ei saa Euroopas muudmoodi müüa, kui neil aruanne jätkusuutlikkuse kohta on ette näidata. Nii et ma igal juhul bürokraatiavastast võitlust ja kestlikkuse aruannet sünonüümina ei ole nõus käsitlema," kommenteeris Eesti rahandusminister Jürgen Ligi.

Komisjoni ettepanekuid oodatakse 26. veebruaril. Asjatundjad Brüsselis tõdevad, et komisjon võib lubada sõnadest rohkem kui ehk lõpuks välja pakutakse, kuid kui arutelu on taas avatud, võivad liikmesriigid või Euroopa Parlament nõuda suuremaid muutusi.