Euroopa Parlament andis heakskiidu komisjoni uuele koosseisule

Teiseks ametiajaks komisjoni presidendiks valitud Ursula von der Leyen rõhutas kolmapäeval Strasbourgis enne hääletust peetud kõnes, et Euroopa peab oma julgeoleku tagamiseks tugevdama majandust.

Uue komisjoni koosseisu ametisse kinnitamise poolt hääletas 370 ja vastu 282 Euroopa Parlamendi saadikut, 36 jäi erapooletuks.

Von der Leyen ütles kõnes, et vabadused ei ole iseenesestmõistetavad ja teha tuleb ka raskeid valikuid. "See tähendab, et me peame väga palju investeerima meie julgeolekusse, meie jõukusesse ja eelkõige tähendab see seda, et peame jääma ühtseks ja truuks meie väärtustele."

Von der Leyen rõhutas, et oluline on ületada erimeelsused ja tegutseda ühiselt. Ta märkis, et Euroopa vabadus ja suveräänsus sõltuvad senisest enam majanduslikust tugevusest ning Euroopa julgeolek konkurentsivõimest ja innovatsioonist.

Komisjoni uue koosseisu esimene suur algatus on konkurentsivõime kompassi loomine, mis rajatakse Mario Draghi konkurentsivõime raporti kolmele sambale ehk USA ja Hiinaga innovatsioonilõhe vähendamisele, süsinikuheite konkurentsivõimeliselt vähendamisele ning julgeoleku kindlustamisele ja strateegilise sõltumatuse kindlustamisele, rääkis von der Leyen.

Komisjoni president kutsus Euroopa riike üles suurendama oma kaitsekulutusi ning ütles, et komisjoni prioriteediks on alati Euroopa julgeolek.

Von der Leyeni kõnele järgnenud debatis rõhutasid saadikud, et komisjon peab pöörama tähelepanu Euroopa konkurentsivõimele, energiasõltumatusele, rohelise kokkuleppe rakendamisele ja julgeolekule.

Uus komisjoni koosseis alustab tööd 1. detsembril.