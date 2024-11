Jõulutähe kasvatajaid on Eestisse alles jäänud vaid üks

Eestisse on alles jäänud vaid üks jõulutähtede kasvataja, sest tegemist on pika ja kalli protsessiga.

Aastaid on Nurmiko jõulude eel kutsunud inimesi oma aiandisse nautima kümnete tuhandete jõulutähtede ilu. Tänavu on aiand pime, sest jõuluilu kasvatamine ei tasunud ennast ära.

"Nurmiko aiand tegutseb ettetellimuste alusel, meie kliendid teevad meile tellimused ja selle alusel me kasvatame. Sellel aastal me ei saanud seda kogust kokku. Meie aiandi võimsus on 50 000 jõulutähte, eelmisel aastal meil jäi 10 000 ringis müümata. Ei ole kasumlik," selgitas Nurmiko juhataja Jaak Ungerson.

Jõulutähe kasvatamine on pikk ja palju vaeva nõudev protsess. Jõulutähe emaistandused asuvad Aafrikas, sealt pärit pistikud saadetakse Hollandi ja Saksamaa tehastesse, kus neile kasvatatakse väikesed juured alla. Eestisse toodud beebitaimedest tõelise iluduse kasvatamiseks kulub pool aastat.

"Jõulutähel on veel see asi, et ta on alguses hästi kapriisne, tahab saada 22 kuni 24 kraadi sooja ja tihti on meil augustis või ka septembris valgust, aga sooja ei ole, nii et ma pean vahel kütma juba augustikuus," rääkis Ungerson.

Flores Aed on praegu Eesti ainus aiand, kus kasvatatakse jõulutähti. Kuna konkurente enam ei ole, siis kasvatatakse neid rohkem kui mullu.

Flores Aia juhatuse liikme Peep Prommi sõnul on sügis-talvine lillekasvatus kasumi/kahjumi piiril opereerimine ja jõulutähti kasvatatakse ennekõike selleks, et inimestele oleks tööd pakkuda. Kuna tänavune sügis oli soe ja küttekulud on olnud veidi madalamad, siis loodab aiand plussi jääda.

Hollandist lilli importiva Floratrade Hulgi tegevjuhi Taaniel Karbi sõnul pole inimesed majanduslikult keerulistest aegadest hoolimata jõulutähe ostmisest loobunud ning nende tellimused on tänavu suuremad kui olid mullu.

"Kahjuks ikkagi nagu me mujal kõikide tootegruppidega näeme, siis mingi hinnatõus on toimunud, aga võib-olla mitte väga hull. Sarnane nagu kõik me enda ümber hinnatõuse näeme," ütles Karp.

Jõulutäht ei kannata tuult ja on ka külmaõrn, mis tähendab, et isegi pluss kaheksa kraadi võib lillele liiga teha, kui see ei ole korralikult ära pakitud.

Kui jõulutähe kasvatmine on keeruline, siis hoolitsemine mitte. Tuleb vaid jälgida, et taim ei kuivaks läbi ega oleks liiga niiske. Turbapall potis võiks ideaalis olla kahe kolmandiku ulatuses niiske ja ülemine kolmandik kuiv.