Troopikast pärit jõulutähed trotsivad aiandeis Eesti kliimat

Jõulutähte ehk kaunist piimalille seostavad eestlased siinse kõige pimedama ja külmema ajaga. Tegelikult vajab see taim kasvamiseks hoopis troopilist keskkonda.

Just nõudlike tingimuste tõttu kasvatab jõulutähte Eestis vaid paar suuremat Harjumaa aiandit. Ainsana Lõuna-Eestis on selle ülesande ette võtnud Räpina aianduskool, et õpetada tulevastele taimekasvatajatele potikultuuride talvist pidamist.

"Ta vajab palju soojust ja selleks, et teda kasvatada, on vaja kindlaid stabiilseid kasvuhoonetingimusi. Aga kasvuhoone ülalpidamine on väga kulukas. Arvestades praegust kriisiaega, siis üldjuhul eelistatakse raha panustada mujale kui ilutaimede peale, seepärast usungi, et jõulutähe tootmine on praegu üsna riskiga teema," rääkis Räpina aianduskooli aianduse juhtõpetaja Anu Käär.

Mitme eri värvisordina aretatav taim on siia jõudnud Mehhikost, kus ta kasvab põõsana kuni isegi nelja meetri kõrguseks. Oma loomulikus keskkonnas õitseb ta just praegusel ajal, sest seal on detsembris palavad ilmad. Kuigi Eestis peab tingimused kunstlikult tekitama, tasub poest otsida pigem kodumaist jõulutähte, sest see on ka kodus vastupidavam.

Taime eest hoolitsemine algab aga juba kauplusest. Näiteks ei tasu osta taime, mis poes on põrandal või ukse lähedal, sest jõulutäht on tuuletõmbele väga tundlik.

"Kui ma selle jõulutähe endale muretsen, siis ma kindlasti lasen ta ära pakkida. Et ma ei lähe temaga lihtsalt suvaliselt uksest välja. Kui ma temaga koju jõuan, siis ma ootan paar tundi enne, kui ma ta pakist välja võtan, ehk anname taimele aega kohaneda keskkonnaga, kuhu ta on saabunud. Kui on kohanenud, siis võtan välja ja püüan talle leida võimalikult valge kasvukoha," õpetas Käär.

Tugeva tahtmise ja valgusküllase kodu puhul on tihti ekslikult hooajaliselt taimeks peetud jõulutähte võimalik hoida ka kogu aasta jooksul ja järgmisteks jõuludeks taas õitsema saada.