Balti elektrijaama keskkonnaloa tõttu on ohus Narva soodsam küttehind

Novembri algul oli Enefit Power kindel, et soodsa elektrihinna puhul saab Balti elektrijaama detsembris käivitada ja turule viia. Narvale tähendaks see odavamat toasooja, kuna gaasiga küttes kerkib kaugkütte hind alates 1. detsembrist elanikele poolteist korda.

Eesti Energia erikontrolli aruandest aga selgus, et ka Balti elektrijaamas on õhuheitmete piirväärtusi ületatud ning jaama käikulaskmiseks peab olema tagatud seiresüsteemide töökindlus.

Enefit Poweri juhi Lauri Karbi sõnul on jaama käikulaskmise plaan endiselt jõus, kuid seda saab nüüd teha vaid koostöös keskkonnaametiga.

"Meie huvi on see, et me tahame panna Balti elektrijaama pikemale töörežiimile ja me tahame olla kindlad, et olemasolevad seireseadmed, olemasolevad filtrid, et nendega me saame käitada Balti elektrijaama need kuulsad 2600 tundi," selgitas Karp.

"Me oleme keskkonnaameti, kliimaministeeriumi ja rahandusministeeriumiga väga tihedas kontaktis tegevuste koordineerimisel ja kuidas me saame täpsustada keskkonnaloa tingimusi, et Balti elektrijaam mahuks praegu kehtiva seadusandluse piirmäärade raamidesse. Meil on olemas selge arusaam, kus on võimalik lahendus leida."

2600 tundi saaks Balti elektrijaam veel töötada, enne kui peab kapitaalremonti minema.

Enefit Poweri hinnangul peaks Balti elektrijaama töös hoidma ka eelolevatel talvedel, kuni Narvale uut küttelahendust otsitakse. Säästlikuma kaugküttejaama võiks Narva linn saada kõige varem alles 2028 aasta sügiseks.