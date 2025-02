Narva elanikud avaldasid kõrge küttehinna vastu meelt

Narvas Stockholmi platsil toimunud meeleavalduse korraldas erakonna KOOS toel Narva elanik Tatjana Aleksejeva. Tema sõnul on küttearved muutunud Narva elanikele rängaks koormaks ja keegi peab sellega midagi ette võtma.

"Meeleavaldus ei aita arveid kahandada, see aitab probleemi suure kella külge panna, teisele tasandile tuua. Kogu Eesti näeb, et pole vaja vait olla, tuleb tegutseda," rääkis ta.

Meeleavaldusele kogunenud inimesed ei saa aru, miks on küte Narvas nii kalliks muutunud.

"Loogiliselt võttes peaks nii suure hulga tarbijate korral hind odavam olema. Mulle tundub, et siin on midagi valesti. Suuruselt kolmanda linna probleemid peavad lahenema valitsuse tasandil," ütles Julia.

"Külma talve korral ei kujuta ettegi, kui suure arve me võime saada. Seda enam, et meil on ju elektrijaamad. Meile on arusaamatu ja keegi ei saa aru, kust selline hind tuleb," rääkis Pavel.

Kaugküttehinna langetamise petitsioonile on alla kirjutanud üle 4000 inimese. Linnavõim möönab, et kiireid lahendusi ei paista.

"Otsused uueks küttesüsteemiks oleks tulnud vastu võtta 10 kuni 15 aastat tagasi. Aga tuleb mõista, et küsimus on inimeste jaoks tõsine. Kui näiteks pension on 600 eurot ja sa 300 eurot maksad korteri eest, jääb sul seal natuke alla 300 euro kätte, siis väga lõbus see elu siis ei tundu," tõdes Narva linnapea Katri Raik.

Viimati tõusis kaugkütte hind Narva elanikele detsembris ja hinnatõus oli pea 1,5-kordne.