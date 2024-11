Otse kell 16 virtuaalfoorum: kas Eesti haridus on üks maailma parimatest?

Seekordne foorum otsib vastust küsimusele, kas Eesti haridus on üks maailma parimatest.

Kui Eestist on saanud tänu PISA edetabelitele edukas hariduse eestkõneleja kogu maailmas, siis kas see tähendab, et võõrsilt tasub Eestisse õppima tulla? Kas Eestis saab õppida inglise keeles? Miks Eesti juurtega noored välismaal võiks Eestis õppimise kasuks otsustada? Mida kujutavad endast Study in Estonia või Education Estonia tegevused. Foorumil saavad sõna nii Eesti hariduse eestseisjad kui ka tudengid erinevatest Eesti ülikoolidest.

Foorumi avasõnad ütleb haridusminister Kristina Kallas ja oma mõtisklusega võtab teemaderingi kokku Toomas Hendrik Ilves.

Foorumit juhib ja muusikat teeb Daniel Levi-Viinalass.

Virtuaalfoorum eesti keeles

Virtuaalfoorum inglise keeles

Foorumi ajakava

Kell 16

Sissejuhatus Daniel Levi-Viinalassilt

Haridusminister Kristina Kallase tervitus

Kogemuslood: Lyza Karoly Jarvis (animatsiooni magistriõpe, Eesti Kunstiakadeemia) ja Thomas Tolgu (meditsiin, Tartu Ülikool)

Arutelu "Kas Eesti haridus on maailma parim?": Eero Loonurm (Study in Estonia), Nele Dresen (Haridus- ja Teadusministeerium), Kai Koort (Education Estonia)

Muusikat teeb Daniel Levi-Viinalass

Videopostkaart: New Yorgi Eesti Kool 90

Kell 17

Lülitus välismaale: Ella Scott (Austraalia, Sydney), kooliaastast YFU-ga Eestis

Kogemuslugu: Lisa Trei (Estonian Studies magistriõpe, Tallinna Ülikool)

Arutelu "Milline on tudengi elu Eestis?": Patricia Suimets, Jaan Erik Branno ja Liina Deutschler

Kogemuslugu: Ralf-Martin Soe (PhD, nooremprofessor ja direktor FinEst targa linna tippkeskuses, Taltech)

Vabamu harib, kaasab ja innustab Eesti inimesi – näitustest "Vabaduse tuules" ja "Global Estonians"

Lõpumõtisklus: president Toomas Hendrik Ilves

Muusikaline lõppakord Daniel Levi-Viinalassilt