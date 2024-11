Helsingis ja Uusimaal kaotavad töö 280 tervishoiutöötajat

Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonna personaliläbirääkimised on lõppenud – kõnelustel jõuti otsusele koondada 280 töötajat, kirjutab Soome rahvusringhääling Yle.

HUS-i teatel puudutavad koondamised enamasti haigla administratsiooni, tugiteenuseid ning juhtkonda, kuid mitte õendustöötajaid ega arste. Koondatakse 2,4 protsenti õendustöötajatest ja 0,6 protsenti arstidest.

Tegevjuht Matti Bergendahl ütles, et esimesena teavitatakse töötajaid, kelle üksusi koondamine puudutab. Bergendahli sõnul avaldatakse koondamiste täpsemad detailid lähipäevil.

HUS-is on jätkuvalt kasutusel ulatuslikud kohanemismeetmed ning kehtib värbamiskeeld kuni 2025. aasta lõpuni.

Augustis teatas HUS, et soovib kollektiivläbirääkimiste tulemusel hoida kokku 50 miljonit eurot ning et järgmise aasta kohanemisvajadus on 140 miljonit eurot.

Juunis teatas HUS, et on otsustanud vähendada 2025. aasta eelarveraamistikku 43 miljoni euro võrra. Enne otsust oli kohanemisvajadus juba 55 miljonit eurot. HUS-i sõnul tuleb katta ka 2024. aasta puudujääk 2025. aastal. Aastatel 2025–2027 ulatub kogu kohanemisvajadus kuni 508 miljoni euroni.