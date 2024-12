Tavataksoga Tallinna lennujaama sõitmine kallineb

Linn kohtus taksofirmade Forus Takso ja Tallink Takso juhatuse liikmetega, et arutada 2015. aastast kehtinud Tallinna taksomääruse uuendamist.

"Tallinna taksomäärus on ajale jalgu jäänud. Riiklik regulatsioon muutunud ja paindlikumaks läinud, kuid Tallinna määrus sellega pole arvestanud. Peame seal tegema mõned korrektuurid tulenevalt muutunud seadustest, mis puudutavad näiteks taksosõidu hinnastamist," ütles Tallinna abilinnapea Kaarel Oja (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).

Taksofimadega arutati ka lennujaama taristutasu temaatikat.

Tallinna lennujaam küsib taksofirmadel seal sõitmise eest taristutasu, aga Tallinna taksomäärus näeb ette sõidualustustasu hinnalae.

"Täna peavad taksojuhid arvestama taristutasu sõidualustustasu sisse. Ja üldiselt kipub nii olema, et see sinna hästi ära mahtuda ei taha. Mina pean õigeks, et taksofirmadel lubatakse see lennujaama nõutud taristutasu kliendile edasi suunata. Eriti olukorras, kus sõidujagamisteenused, nagu näiteks Bolt, seda kliendile edasi suunavad," rääkis Oja.

"Seal on olukord, mis teoreetiliselt võib mõnevõrra kallimaks - kümnete sentide kuni euro võrra - muuta taksoga sõitma hakkamise või sõitmise lennujaama," sõnas Oja.

Määrus hakkab lubama ka eri hinnastamist

Erinevalt Tallinna taksomäärusest lubab riiklik regulatsioon taksoteenuse pakkujale nüüd ka eri hinnastamiste mudeleid: on summeeritud hinnastamine ja võrdlev hinnastamine. See määrab, kas taksomeeter arvestab sõidualustuse tasu ja kilomeetri hinna koos või eraldi.

See muudatus viiakse sisse ka Tallinna taksomäärusesse, kuid suurt muutust see Oja hinnagul kaasa ei too.

"Kuna Tallinna tänane määrus on vananenud, siis on reaalne olukord tegelikult juba muutunud, sest seadus, mis on ülim võrreldes Tallinna määrusega, juba lubab eri hinnastamist," rääkis Oja.

Oja kinnitas, et see tavatakso kasutajale sõidu hinda kallimaks ei tee.

"Taksofirmade sõnum oli see, et tegelikult teenus sõitjale kallimaks ei lähe. Meil on ikkagi turg on nii tihe selles valdkonnas, et nad tegelikult juba täna kasutavad eri hinnistamismeetodeid ja kindlasti lähimate aastate kontekstis ei muuda see taksoteenust kallimaks," lausus Oja.