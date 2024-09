Uue telemaja ehitushankele laekus kuus pakkumust

ERR otsib koostöös RKAS-iga riigihankega uue telemaja ehitustööde peatöövõtjat. Tähtajaks esitati kuus pakkumust, mida järgnevate nädalate jooksul asub hindama ekspertidest koosnev komisjon.

"Huvi hanke vastu on olnud suur, mida kinnitab ka osalevate ettevõtete arv ning hanke käigus pakkujate poolt esitatud küsimuste hulk ja sisu," märkis ERR-i haldusdirektor Janar Vilde.

Pakkumused esitasid (esitamise järjekorras): OÜ Nordlin Ehitus ühispakkumus koos Reme Grupp OÜ-ga, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ühispakkumus koos OÜ Astlanda Ehitusega, Ehitus5ECO OÜ, AS Merko Ehitus Eesti.

Kõik esitatud pakkumused mahtusid eeldatava maksumuse piiridesse.

"Hanke võitja välja selgitamisel hindame lisaks maksumusele ka pakkuja poolt esitatud töökorralduskava. Komisjoni otsuse ja eduka pakkuja loodame välja kuulutada hiljemalt novembri alguseks," lisas Vilde.

Uue telekompleksi ehitusega soovitakse alustada esimesel võimalusel veel käesoleval aastal, sest praegune telemaja on amortiseerunud, kõrgete ülalpidamiskuludega ja rahvustelevisiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks senistes tingimustes enam jätkata ei ole võimalik.

Uue telekompleksi ehituse põhifinantseering tuleb kultuurkapitali riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastust.

Uue telemaja konkursi võidutöö. Autor/allikas: Kadarik Tüür Arhitektid

Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa rõõmustas eduka hanke üle: "Kultuurkapitali poolt vaadates on mul heameel tõdeda, et hirmujutud sellest, et kultuuriehitiste maksumused osutuvad planeeritust oluliselt kallimaks, ei pea antud hanke näitel paika. Laekunud pakkumused on ilmselge märk hankeprotsessi heast ja professionaalsest korraldusest ERR-i ja RKAS-i poolt."

Uue telekompleksi ehitamist rahastatakse kultuurkapitali vahenditele lisaks praeguse telemaja kinnistu müügist ning varem müüdud Eesti Rahvusringhäälingule kuulunud Tuisu tänava kinnistust.

"Oleme ette valmistamas praeguse telemaja ja Gonsiori ning Faehlmanni vahele jäävad kinnistu müügiprotsessi," selgitas ERR-i juhatuse esimees Erik Roose. "Tänase telemaja suurim väärtus on hea asukohaga suur kinnistu Tallinna kesklinnas, mis pakub mitmeid nutikaid arendusvõimalusi. Tegemist on sisuliselt kvartaliga Kadriorus krundi suurusega ligi 10 000 m2, millel asub hoone brutopinnaga ligi 26 000m2. Teeme hetkel turu-uuringuid ja kinnistu müügiga lähme edasi, kui uue telekompleksi ehitamisega on detailid paika saanud," lisas Roose.

ERR-i uus telemaja ehitatakse kinnistule, mis on juba hoonestatud rahvusringhäälingu teiste majadega (uudistemaja ja raadiomaja). Telemaja seob organisatsiooni ühtseks meediakompleksiks. Uus telekompleks on praeguse telemajaga võrreldes ligi 10 000 m2 väiksem ja kompaktsem, hõlmates endas nii stuudioid, kontoripindasid kui ka muid telespetsiifilisi funktsionaalsusi. Uue telemaja ehitusprojekti koostas Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Projekti aluseks on rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö "ROHELINE LINA".