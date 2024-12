Pevkur: signaalluure kadumise tõttu meretuuleparkide arendust ei peatata

Õhuseirega on Pevkuri sõnul kõik korras ja muu osas otsitakse lahendust. Päikeseparkide küsimus on kooskõlastusringil. Kaitseväe poolt kohtumist keegi ei kommenteerinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mis puudutab lääne poole mereseiret, siis siin tuuleparkidega seoses on võimalik kompensatsioonimeetmetega - siis kui neid tuuleparke kunagi ehitama hakatakse - asjad lahendada. Seetõttu me tuuleparke seisma praegu ei pea panema," ütles Pevkur.

"Mis puudutab õhuseiret, siis seal on kõik olemasolevad meetmed meile piisavad, selleks et õhuseiret teostada. Ja mis puudutab luuretegevust, eriti signaalluure poolt, siis selle poole pealt on meil lahti ainult üks asi - ida poole jäävate alade puhul päikeseparkide küsimus. See päikeseparkide küsimus on praegu meil kooskõlastusringil. Seda kokkulepet me siin peame veel otsima," rääkis Pevkur.

Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg ja mereväe ülem Ivo Värk tunnistasid eelmisel nädalal ERR-ile, et tuulepargid – olgu maal või merel – kahandavad kaitsevõimet, kuna lühendavad eelhoiatuse aega, muudavad keerulisemaks luureandmete saamise ning võivad raskendada ka relvasüsteemide kasutamist.