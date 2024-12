Merilo: Rootsi otsus peatada meretuuleparkide rajamine oli õige

Eesti kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul oli Rootsi otsus peatada kaitsekaalutlustel Läänemerel tuuleparkide rajamine õige samm. Ta lisas, et Eesti meretuuleparke alles planeeritakse ning et sinna, kus need hakkavad otsustavalt segama kaitseväe teadlikkust vastase tegevustest, tuuleparke ei tule.

Julgeolekuekspert Rainer Saks küsis 27. novembril Kultuurikatlas toimunud kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitsekonverentsil kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilolt, kas kaitseväe poolt on seoses plaanitavate meretuuleparkidega võimalikke probleeme, millega tuleks kohe tegeleda ja arvestada. Saks juhtis tähelepanu, et Rootsi peatas kaitsekaalutlustel Läänemerel tuulepargi ehitamise.

"See oli väga õige tähelepanek," vastas Merilo. "Ja plaanitakse – plaanidest ehitamiseni on veel tükk jupp minna ja selle plaanimise käigus on meil ikka sõna sekka öelda. Kui keegi arvab või on kuidagi uudistest jäänud mulje, et kaitsevägi on kõikide nende asjadega rahul ja kahel käel lehvitab kaasa, siis päris nii see ei ole."

"Me oleme oma sisendi andnud, anname ka edaspidi. See eeldab väga täpseid tehnilisi mõõtmisi ja arusaama, kus ja millised asjad meie eelhoiatussüsteemi negatiivselt ikkagi mõjutavad. Seega rootslaste samm, ma arvan, on pigem õige. Nemad tulid väga konkreetse lahendusega välja," rääkis Merilo.

"Aga veel kord ma rõhutan – me alles planeerime neid asju ja nende planeerimiste käigus väga paljud asjad saavad ka paika. Ma ikkagi täna julgen väita, et nendesse kohtadesse, kus see mõjutab otsustavalt meie teadlikkust vastase tegevustest eri domeenides, siis sinna neid tuuleparke ikkagi ei tule."

Rootsi otsustas 4. novembril jätta tegevusload andmata 13-le meretuulepargi projektile ning tagastada vastavad taotlused. Menetlused lõpetati, kuna Rootsi kaitseväe hinnangul oleks antud meretuuleparkide rajamine vastuolus Rootsi riigikaitseliste huvidega, isegi kui sellega lisandunuks mittefossiilset elektritootmist. Eesti oli varasemalt avaldanud soovi osaleda 13-st nelja meretuulepargi ("Delta North", "Erik Segersäll", "Skidbladner" ja "Pleione") piiriülese keskkonnamõju hindamise menetlustes.

Eelmisel nädalal toimus Kultuurikatlas kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitsekonverents, kus Rainer Saksa juhitud aruteluringis vestlesid kaitseteemadel kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo, 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu ja kindralmajor reservis Neeme Väli.

