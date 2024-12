Ministeerium otsib Tallinna bussijaamale uut asukohta

Töörühma esimees on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna nõunik Hannes Luts, kelle teenistusülesanne on koordineerida liikuvusreformiga seotud projekte.

Rühma kuuluvad veel kliimaministeeriumi esindaja, Tallinna linnavalitsuse esindaja ja Rail Baltic Estonia esindaja.

Töörühma ülesanded on kaardistada Tallinna bussijaama võimalikud asukohad, hinnata nende eeliseid, puuduseid ja kaasnevaid kulusid ning teha ettepanek bussijaama eelistatud asukoha kohta.

Töörühma esimees Hannes Luts ütles ERR-ile, et bussijaamale uue asukoha leidmine ei ole veel kindel seisukoht. "Küll aga me soovime analüüsida või hinnata, mis need variandid on ja mis see tulevikuplaan peaks olema. Teadupärast meil on praeguse bussijaama ligipääsetavusega probleemid – ennekõike siis liiklusskeemi mõttes," lausus ta.

Luts märkis, et Tallinna linn on seisukohal, et praeguse bussijaama ümbruses ei saa olukorda oluliselt parandada. "On ju meedias ka räägitud arendustega seoses, mis seal kõrvalkruntidel on plaanis," lisas ta.

Ühe variandina analüüsib töörühm uue bussijaama rajamist Rail Balticu Ülemiste terminali juurde.

"Seal ei ole ka lõpuni läbi mõeldud, kuidas liiklusskeem peaks välja nägema. Ülemistes näiteks on küsimus, et kuidagi tuleb tagada ida poolt ehk Vesse poolt ligipääs, kui see bussijaam sinna tõepoolest tulema peaks," ütles Luts. "Täna Ülemistele bussijaama viia ei oleks mingit mõtet, sest seal ei ole täna seda tõmmet, selle ümber sellist elu. Bussijaam ei tohi kindlasti olla kusagil keset tühja väljakut."

Lutsu sõnul peaks kaaluma ka muid variante peale Rail Balticu Ülemiste terminali juurde jaama loomise. "See on üks variant, aga jällegi ma ei lööks seda lukku ainsa variandina. Me võiksime natukene ka mõelda, et võib-olla olemegi liiga kinni selles Ülemistes ja ei mõtle kastist välja."