November toidupoes: köögiviljade, või ja juustu hind tõusis

Konjunktuuriinstituudi novembrikuine hinnaülevaade näitab, et aastaga langes osa piimatoote hind: näiteks kilepakendis piim oli mullu 19 protsenti kallim ja maksis 80 senti liitrist ning keefiri eest tuli toona samuti neli senti rohkem maksta.

Samas on või hind aastaga rohkem kui euro võrra ülespoole kerkinud. Eelmise aasta novembris maksis väikepakendis või kilo 12,75 eurot, nüüd aga 13,83 eurot ehk ligi üheksa protsenti rohkem.

Ka kohaliku juustu sai mullu kätte 11,07-eurose kilohinnaga, kuid eelmisel kuul maksis see 11,78 eurot ehk kuus protsenti rohkem.

Kodujuust kallines aastaga nelja protsendi võrra 5,61 eurolt 5,84 euroni kilo eest. Kõige vähem muutusid kohvikoore ja hapukoore hind, neist esimene odavnes ühe sendi võrra ja teine sai ühe sendi hinnalisa.

Kui võrrelda piimatoodete hindu selle aasta oktoobris ja novembris, siis suuri liikumisi ei olnud. Kõige enam muutus kuuga või hind, mis kasvas kolme protsendi võrra. Ka hapukoor sai ligi kaks protsenti hinnalisa, samas kui keefir läks kaks protsenti odavamaks.

Munade hind jäi kuu jooksul peaaegu samaks. Aastavõrdluses torkab hinnakõikumistega silma importmunade kategooria: M-suuruses munad odavnesid 13 protsenti ehk karp mune maksis eelmise aasta novembris 2,11 eurot, tänavu aga 1,83 eurot. Samal ajal kerkis aga L-suuruses välismaiste munade hind ligi 10 protsenti ehk mulluse 2,41 euro juurest 2,64 euroni.

Eesti kanamunade hind tuli aastaga õige pisut allapoole. Karp M-suuruses mune maksis mullu 2,62 ja tänavu 2,57 eurot ehk kaks protsenti vähem, L-suuruses munakarbi hind langes aga kahe sendi võrra.

Lihatoodete puhul paistab kuust kuusse suurimate kõikumistega silma broileriliha. Importbroileri hind muutus ka novembris võrreldes aastatagusega kõige enam ehk kallines 13 protsendi võrra, nii et mulluse 3,49 euro asemel tuli kilo eest tänavu maksta 3,95 eurot.

Ka kohalik broiler sai aastaga kümme senti hinnalisa ja maksis novembris 4,15 eurot ehk veidi alla kolme protsendi rohkem kui eelmisel aastal samal kuul.

Seakarbonaadi hind aga langes. Eelmisel aastal maksis see 8,95 eurot, tänavu 8,33 eurot, mis tähendab seitsmeprotsendist hinnalangust. Nelja protsendi võrra odavnes ka suitsukarbonaad.

Rohkem oli lihatooteid, mis kallinesid, kuid hinnatõus jäi valdavalt paari-kolme protsendi piiresse. Nii maksis näiteks sea ribiliha eelmise aasta novembris 8,69 eurot ja tänavu 8,82 eurot ning kondita veiseliha hind tõusis 17,28 eurolt 17,71 euroni.

Viinerite hind oli ainus, mis püsis aastavõrdluses pea muutumatult ehk nende kilohind langes ühe sendi võrra.

Kuuvõrdluses oli aga just viinerite hinnatõus suurim ehk neljaprotsendiline, 7,2 eurolt 7,5 euroni. Koduse hakkliha hind kerkis novembris võrreldes oktoobriga samuti neli protsenti 8,03 eurolt 8,23 euroni. Suitsukarbonaad odavnes aga kolme protsendi võrra 11,99 eurolt 11,66 euroni.

Kalatoodete hind ja selle liikumised on poe- ja turulettidel erinevad. Poodide puhul tõusis aasta jooksul kõige enam jahutatud forellifilee hind: 15,55 eurolt 20,39 euroni ehk 31 protsendi võrra.

Samas odavnes jahutatud lõhe 27 protsendi võrra 12,25 eurolt 8,95 euroni ning ka jahutatud lõhefilee hind vähenes 13 protsendi võrra 16,03 euroni.

Kaheksa protsendi võrra langes ka jahutatud räimerümba kilohind, mis oli novembris 3,41 eurot.

Turgudel paistis suurima hinnatõusuga silma jahutatud koha: 2023. aasta novembris maksis see 8,99 eurot, tänavu 12,45 eurot ehk 39 protsenti rohkem. Ligi 20 protsendi võrra kallines ka ahvenafilee ning 16 protsenti jahutatud ahven. Räime hinnale lisandus turgudel 13 protsenti ja see maksis tänavu novembris 13,2 eurot.

Turul müüdava forelli hind langes 14,92 eurolt 13,13 euroni, mis tähendab 12-protsendilist hinna vähenemist.

Suured hinnamuudatused on aastaga toimunud köögiviljade rindel. Neist silmapaistvaim on importkurgi hinnatõus, nimelt sai selle mullu kätte keskmiselt 2,66-eurose kilohinnaga, kuid tänavu maksis see juba 4,20 eurot ehk 58 protsenti rohkem.

Kui aga vaadata eraldi pika ja lühikese importkurgi hinda, siis eriti märkimisväärne on viimaste hinnatõus, mis küündis 83 protsendini.

Eesti kurkide hind on samuti tuntavalt kallinenud, 3,43 eurolt 4,84 euroni ehk 41 protsenti. 26 protsenti hinnalisa sai aastaga ka importtomat ning 14-15 protsendi võrra kerkisid vastavalt peakapsa ja porgandikilo hind. Importõunte hind tõusis kuue protsendi võrra 2,17 eurolt 2,30 euroni.

Mõne köögivilja hind siiski ka langes. Kodumaise õuna kilo odavnes 18 protsendi võrra 3,47 eurolt 2,86 euroni. Ka mugulsibul oli 23 protsenti soodsam kui eelmise aasta novembris ja selle kilo maksis lõppenud kuul 79 senti.

Kartul maksis tagasihoidliku ühe protsendi võrra vähem, mis tähendaski ühesendist hinnamuudatust ühelt eurolt 99 sendini.

Köögiviljade hind muutus ka oktoobrist novembrini märgatavalt. Kohaliku kurgi hind kasvas kuuga 38 protsendi võrra ja importkurk sai neli protsenti hinnalisa. Tomati hind kallines viiendiku võrra.

Hinnalangust tuli kuu jooksul rohkem esile kui aastavõrdluses. Näiteks peakapsas odavnes üheksa protsendi võrra, mis tähendas küll kõigest viiesendilist kilohinna langust 49 sendile.

Ühe-kahe protsendi võrra langesid ka kartuli ja porgandi kilohind ning sibulakilo maksis neli protsenti vähem kui oktoobris.

Ka õunad olid oktoobriga võrreldes novembris soodsamad: kohaliku õuna kilo maksis tänavu oktoobris 3,06 eurot, novembris aga 2,86 eurot ehk seitse protsenti vähem ning importõuna sai oktoobrikuise 2,40 euro asemel novembris osta 2,30 euro eest ehk neli protsenti odavamalt.

Teravilja- ja pagaritoodete puhul tõusis hind ainult leival. Aasta eest maksis leivakilo 2,84 eurot, tänavu novembris aga 2,96 eurot ehk neli protsenti rohkem.

Saia hind langes kahe protsendi võrra 2,91 eurolt 2,86 euroni ning kaerahelbed odavnesid kolme protsendi võrra 2,28 euroni.

Suurema hinnalanguse tegi läbi nisujahu, mille kilo sai mullu kätte 1,29 euroga, möödunud kuul maksis see aga 1,17 eurot ehk üheksa protsenti vähem. Kõige rohkem ehk 22 protsenti langes aga suhkru hind: 1,41 eurolt aasta eest 1,10 euroni tänavu. Ka viimase kuuga odavnes suhkur kaheksa protsendi võrra, mis tähendas kümnesendilist kilohinna langust.

Oktoobri ja novembri võrdluses olid ülejäänud teravilja- ja pagaritoodete hinnamuutused mikroskoopilised ehk jäid maksimaalselt ühe protsendi piiresse.