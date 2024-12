Galerii: Väätsa rahvamaja 46 vaateakent on taas jõulutuledes

Väätsa rahvamaja 46 jõulukujundusega vaateakent on taas tuledes. Tegemist on kaheksandat korda toimuva kogukondliku ettevõtmisega, mis meelitab jõuluootuse ajal Väätsale tuhandeid huvilisi. Hiljuti valis roheliste sihtkohtade ülemaailmne organisatsioon Green Destinations Väätsa vaateaknad top 100 maailma parima turismisihtkoha hulka.

Kui "Aktuaalne kaamera" Väätsale jõudis, oli vaateakende kaunistamine veel täies hoos. Väätsalane Lauri, kes peab Tallinnas siseministri ametit, oli eriti suurelt ette võtnud.

"Ma tegin selle protsessi, kuskohas kingid saabuvad tehasest, peavad jõudma jõuluvana saani. Siin on näha, et üks kelk on ümber läinud kinkidega ja kingid on laiali. Aga üldiselt peaks see protsess näha olema, kuidas kingid lõpuks lasteni jõuavad. See vaateaken on valmis, kohe ma tõstan selle akna peale ja siis saavad kõik inimesed seda varsti vaadata ja rõõmustada," lausus Lauri.

Iga vaateaken jutustab oma loo, pakkudes rõõmu ja pühade ootust. Aknaid kaunistati kogu töökollektiiviga või ka perekonniti.

"Kuused, mis siin on, sümboliseerivad Türi ühisgümnaasiumi igat liiget alates koristajast, kokatädist direktorini välja, rääkimata õpilastest. Ja nii õpilased kui ka õpetajad kui ka ülejäänud kollektiiv, kõik aitasid neid kuuski voltida ehk kambaga koos tehti," ütles Taive.

Kuigi algatus rahvamaja aknad jõuluehteisse seada sündis kohaliku kogukonna vedamisel kaheksa aastat tagasi, on ettevõtmine paisunud nii suureks, et nüüd lööb kaasa umbes 150 inimest kõikjalt üle Eesti.

"Sel aastal oleme valitud Green Destinations Top 100, mis on turismi konkurss, eduloo hulka. See on aeg, kui Väätsa lööb elama ja autod voorivad nagu Tallinna linnas," lausus Väätsa vaateakende projektijuht Evelin Parts.

Väätsa jõuluakende avamise puhuks oli üles seatud ka väike jõuluturg, mis ootab uudistajaid 15. detsembril. Vaateaknaid saab aga imetleda 6. jaanuarini.