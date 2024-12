Vseviov: meie signaal Gruusiale on, et pettusega Euroopa Liidu liikmeks ei saa

Gruusiale uute sanktsioonide kehtestamiseks on praegu arutamisel erinevad võimalused, aga kõige olulisem on Gruusia võimulolijatele antud signaal, et Euroopa Liiduga liitumise protsess on praegu peatunud, sest pettusega Euroopa Liidu liikmeks ei saa, ütles "Esimeses stuudios" välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Eesti kehtestas esmaspäeval sanktsiooni, millega keelati Eestisse sisenemine 11 Gruusia võimuesindajale, sest nad on osalenud ränkades inimõiguste rikkumistes, surudes vägivaldselt maha Gruusias toimuvad protestid, mis algasid peale seda, kui Gruusia valitsus otsustas lükata edasi Euroopa Liiduga liitumuskõneluste alustamise.

Küsimusele, millised sanktsioonid võivad Gruusiale veel järgneda ning kas kaalutakse ka viisavabaduse leppe katkestamist, vasta Vseviov, et kõik variandid on võimalusena laual.

"Tõenäoliselt on mõistlik doseerida neid järkjärguliselt. Aga kõige olulisem sanktsioon, kui seda sõna vabalt tõlgendada, on see, kui me oleme öelnud, et Gruusia lähenemine oma eesmärgile – mis endiselt on deklareeritult neil erinevates seadustes kirjas – saada Euroopa Liidu liikmeks, et see protsess on praeguseks peatunud. Gruusia sellel teel edasi ei liigu. See ei ole klassikalises mõttes sanktsioon, aga see on signaal, mis loodetavasti jõuab kõigini, kes Gruusias otsuseid langetavad – pettusega Euroopa Liidu liikmeks ei saa," lausus Vseviov.

Vseviovi sõnul tundub olukord Gruusias praegu väga plahvatusohtlik ja ka kurb, sest riik liigub täpselt vastupidises suunas sellele, kuhu Eesti ja Euroopa Liit tahaks näha neid liikumas.

"Selleks, et riik jõuaks Euroopa Liitu, on olulised kaks asja. Ta peab laias laastus ühtima Euroopa Liidu välispoliitilise joonega, ja praegu on meie jaoks kõige olulisem Venemaa agressioon Ukrainas. Teiseks peab riik näitama demokraatia küpsust, kõigega, mis selle juurde kuulub: õigusriik, vabad valimised," lausus Vseviov.

Vseviov lisas, et Gruusias liigub praegu kõik vastupidises suunas: murettekitavad trendid, mida oli näha enne valimisi, said valimistega justkui kulminatsiooni.

"Mille tulemina ei saa me neid (valimisi) pidada ei vabadeks ega õiglasteks. Päev-päevalt on olukord hullemaks läinud. Vaatame seda, mis toimub, mure ja kurbusega," ütles ta.

Selle kohta, et Gruusia peaminister väitis hiljuti, et nende eesmärk on endiselt Euroopa Liiduga lõimumine, ütles Vseviov, et see on vist katsetamine, kas valel on ikka lühikesed jalad või ei.

"No on ikka lühikesed jalad küll. Sa võid lollitada ära osa rahvast mõnda aega, kogu rahvast kogu aeg sul ära lollitada ei õnnestu. Ja kindlasti ei õnnestu ära lollitada Euroopa Liitu, kus laienemine on nii või naa erakordselt keeruline protsess. See nõuab tohutut poliitilist pingutust," lausus Vseviov.

Venemaa mõjuvõimu kohta Gruusias märkis Vseviov, et see on kindlasti olemas.

"Ta mõjutab kõigiti naaberriikides toimuvat nii palju, kui vähegi suudab. Gruusias on Venemaal positsioon, mida tal NATO ja Euroopa Liidu riikides pole õnnestunud sisse seada juba ainuüksi seetõttu, et suurt osa Gruusia territooriumist Venemaa okupeerib sõjaliselt. Loomulikult püütakse seda narratiivi seal rahvale serveerida, aga mulle tundub, vaadates arvamusküsitlusi Gruusia rahva Euroopa-meelsuse kohta, et see on läbi nähtud," lausus Vseviov.