ISW: Venemaa viis sõjalaevad Süüria merebaasist ära

Satelliidipildid näitavad, et Venemaa viis oma sõjalaevad Süüria rannikul asuvast merebaasist ära, kirjutas mõttekoda ISW oma viimases sõjaülevaates.

Venemaal oli Süürias Tartusis asuvas sadamas kolm fregatti, allveelaev ja kaks varustuslaeva. ISW eeldab, et need laevad liiguvad nüüd Läänemerele, sest Türgi on sulgenud Musta mere väinad Vene sõjalaevadele.

Pole veel teada, miks Venemaa oma laevad minema viis. Süüria mässulised liiguvad edasi, kuid nad ei ohusta veel Vene merebaasi.

Ukraina luure teatel viib Venemaa diktaator Bashar al-Assadi toetamiseks Süüriasse palgasõdureid. Regulaararmeesse kuuluvaid vägesid Moskva Süüriasse ei saada, kuna need väed peavad sõdima Ukraina rindel.

Moskva on praegu üks Süüria režiimi peamisi liitlasi ja Venemaa suursaadik ÜRO-s süüdistas Ukrainat Süüria mässuliste toetamises. Suursaadik väitis, et Ukraina sõjaväeluure (GUR) annab relvi Süüria loodeosas võitlevatele mässulistele.

Süüria režiimi väed on praegu suure surve all ja Hama linna lähistel käivad ägedad lahingud. Vaatlejad teatasid kolmapäeval, et Assadi režiimile lojaalsed väed alustasid Hama lähistel vastupealetungi.

Süüriasse on sisenenud veel Iraani toetatud relvarühmitused, et toetada seal Assadi režiimile lojaalseid vägesid.