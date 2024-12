Prokurör taotleb Humalale reaalset ja Pruunsillale tingimisi vangistust

Ringkonnaprokurör Gerd Raudsepp tõstis kohtus esile, et kuna Humal ja Pruunsild on sõbrad, siis oleks pidanud Humal end Kuperjanovi 9 kinnistuga seotud koosolekutelt taandama. Prokurör on kindel, et Humal sai aru oma teo keelatusest, sest pöördus ka linnavalitsuse siseauditiosakonna poole nõu küsimiseks, vahendas Tartu Postimees.

Ringkonnaprokuröri hinnangul ei ole võimalik kumbagi meest trahviga mõjutada ning ta küsis Humalale karistust reaalseks vangistuseks üks aasta ja kuus kuud, millest pöörata täitmisele kaks kuud. Pruunsillale ühe aasta tingimisi vangistust, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane kahe aasta jooksul toime uut kuritegu.

Prokuratuur süüdistab Humalat toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ja Pruunsilda samale kuriteole kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi osales Humal Tartu abilinnapeana erinevatel Eesti Rahva Muuseumi kinnistust loobumisega seotud Tartu linnavalitsuse koosolekutel, vestlustel ja istungitel, kus väljendas enda ja ka Pruunsilla seisukohta, et linn loobuks kinnistu omandamisest ja Pruunsild saavutaks enda soovitud tulemuse. Pruunsild soovis, et kinnistu saaks endale üliõpilaskorporatsioon Sakala, kuhu ta ka ise kuulub. 2023. aasta jaanuaris omandas Sakala enampakkumisel ERM-i kinnistu 1,22 miljoni euroga.