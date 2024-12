Mässulised võivad lähiajal ära lõigata Assadi armee olulise varustusliini

Süüria mässulised jätkavad pealetungi ning diktaator Bashar al-Assadi režiim on kasvava surve all. Mässulised võtsid hiljuti enda kontrolli alla strateegiliselt tähtsa Hama linna ning liiguvad aina lähemale Assadi armee jaoks kriitiliselt vajalikule varustusliinile.

Süüria armee kaotas neljapäeval kontrolli Hama üle ja mässulised liiguvad juba Homsi linna suunas. Umbes 800 000 elanikuga Homs asub strateegiliselt tähtsal ristteel Süüria keskosas, seda läbib varustusliin pealinna Damaskuse ja Vahemere ääres asuva Latakia provintsi vahel.

Latakia on Assadi režiimi tugipunkt, samas provintsis asub ka venelaste Hmeimimi õhubaas. Lähedal asuvas Tartusis on Venemaal veel ka oluline merebaas. Vaatlejad leiavad nüüd, et Homsi langemise järel võib Assadi režiim kokku variseda.

Pole veel siiski selge, kas mässulised suudavad hoida Hama linna enda käes. Samuti peavad mässulised hakkama valitsema suurt territooriumi, hiljuti langes nende kätte ka riigi suuruselt teine linn Aleppo.

Venemaa ja Iraan üritavad veel Assadi režiimi elus hoida. Venemaa sõjalennukid pommitavad mässuliste vägesid, Iraani välisminister lendas hiljuti Damaskusesse ning avaldas režiimile toetust.

Kuid nii Venemaa kui ka Iraan on muude probleemidega juba hõivatud. Moskva jätkab Ukrainas sõjalist tegevust, Iraan aga rahastab Iisraeli-vastast tegevust Gazas ning Liibanonis.

Assadi režiimi kokkuvarisemine oleks nii Venemaale kui ka Iraanile suur löök. Süürias asuvad Vene baasid, mille kaudu Kreml varustab palgasõdureid, kes sõdivad Aafrikas. Iraan varustab Süüria kaudu Iisraeli vastu võitlevaid terrorirühmitusi.

Assadi režiimi räsib veel karm majanduskriis ja miljonid süürlased tervitaksid diktaatori langemist. Pole aga veel selge, kuidas islamistlikud mässulised hakkaksid riiki juhtima, võimalik, et nad hakkaksid julmalt kiusama Süürias asuvat moslemi vähemust.

Islamistide liidrid on samas pöördunud juba režiimile lojaalsete sõdurite poole ja kutsuvad neid poolt vahetama. USA on kandnud samas suurima mässuliste rühmituse Hayat Tahrir al-Shami (HTS) terroriorganisatsioonide nimekirja.

HTS ise kasvas läinud kümnendi keskel välja sunniitliku terrorirühmituse al-Qaeda kohalikust harust. Viimastel aastatel on aga HTS proovinud luua endast mõõdukamat kuvandit ja vastandub al-Qaedale ning teeb järjepidevalt koostööd Türgiga.