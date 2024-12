Venemaa muudab gaasi EL-i müümiseks rublamaksete reegleid

Venemaa leevendab piiranguid sellele, kuidas välisriigid peavad Moskvalt ostetava fossiilkütuste eest maksma, et niimoodi mööda minna Vene juhtivale pangale kehtestatud USA uutest sanktsioonidest, mis ohustavad Moskva gaasilepinguid Ungari ja Slovakkiaga.

Vene režiimiliider Vladimir Putin tühistas neljapäeval avaldatud korraldusega piirangud, mis kehtisid Gazprombanki kaudu tehtud maksetele. Gazprombank on USA rahandusministeeriumi uute sanktsioonide sihtmärk, mille eesmärk on jätta Moskva ilma tuludest, mida ta kasutab Ukraina sõja jätkamiseks.

Venemaa on alates 2022. aastast nõudnud Euroopa ostjatelt arveldamist panga kaudu rublades, et pääseda mööda dollarite ja eurode käitlemise piirangutest. Nüüdne reeglite muudatus võimaldab importijatel kasutada teisi panku või maksta muul viisil, mille Venemaa tarnija on välisostjaga kokku leppinud.

Samal ajal kui Kreml on katkestanud torujuhtme kaudu gaasitarned sellistele riikidele nagu Saksamaa, Tšehhi ja Poola, püüdes Ukrainas alustatud invasiooni järel oma energiavoogusid relvana kasutada, on Ungarile ja Slovakkiale jätkunud tarneid osana pikaajalisest lepingust Vene riikliku energiafirmaga Gazprom.

Kolmapäeval teatas Ungari, mis toetub endiselt ligikaudu kahe kolmandiku maagaasitarnete osas Venemaale, et on palunud USA-lt sanktsioonidest erandit, et võimaldada tal jätkata äritegevust Gazprombanki kaudu.

"Gazprombank oli peamine finantskanal nafta- ja gaasimaksete tegemiseks Euroopaga," ütles Rahvusvahelise Strateegiliste Uuringute Instituudi (IISS) sanktsioonide ekspert Maria Shagina. "Panga musta nimekirja kandmine on juba põhjustanud Vene rubla kukkumise ja see mõjutab gaasimakseid Ungari ja Slovakkiaga."

Moskva keskpank peatas eelmisel nädalal valuutakaubanduse pärast rubla väärtuse dramaatilist langust viimaste sanktsioonide väljakuulutamise järel.

Shagina lisas, et kuigi maksete haldamiseks alternatiivsete pankade leidmine võib pakkuda lahendust, võivad ka teised institutsioonid sattuda sanktsioonidesse osana lääne jõupingutustest peatada sõda toetav rahavool Venemaale.

Rubla tugevnes pärast gaasimaksereeglite muutmist

Pärast Putini dekreeti, mis avas Venemaa gaasi ostjatele Euroopas uued maksevõimalused, mis lubas taastuda välisvaluuta voogudel, tõusis Vene rubla kurss dollari suhtes, kaubeldes reedel tasemel 99,5 rubla ühe dollari eest.

Rubla tugevnes dollari suhtes 1,5 protsenti, selgub pankade andmetest. Samuti tõusis see 2,4 protsenti Hiina jüaani suhtes, jõudes Moskva börsil tasemele 13,57 rubla ühe jüaani eest.

Putini määrus tähendas, et Venemaa gaasi ostjad Euroopas, sealhulgas Ungari ja Slovakkia, kes varem kasutasid oma tehinguteks Gazprombanki, said nüüd konverteerida oma valuuta rubladeks teistes pankades, mis ei ole sanktsioonide all.

USA 22. novembril Gazprombankile kehtestatud sanktsioonid tekitasid Venemaa valuutaturul häireid, mille tulemusel langes rubla kurss dollari suhtes 15 protsenti.

Venemaa valuuta on nüüd saavutamas oma nelja kuu parimat nädalat, mis viitab sellele, et turg on sanktsioonidega kohanenud. Rubla kurss on nõrgenenud alates 6. augustist – päevast, kui Ukraina üksused tungisid Venemaa Kurski oblastisse.