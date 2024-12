Pühapäeval jääb õhutemperatuur nulli lähedale

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Saartel sajab kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11, öö hakul saartel kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, saartel on õhutemperatuur -1 kuni +2 kraadini.

Hommik on pilves, üksikute selgimistega ning olulise sajuta. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur oli -5 kraadist mandri sisealadel +2 kraadini saarte rannikul.

Päev on pilves selgimistega. Kagu-Eestis võib õhtu poole lund sadada. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja -3 kraadi vahel, saarte rannikul on sooja kuni 3 kraadi.

Esmaspäeval sajab kohati lund ja lörtsi, tõenäosus on selleks suurem öösel Eesti kaguosas ja päeval põhjarannikul. Öösel on külma 1 kuni 7 kraadi, saarte rannikul on kraad sooja, päevane õhutemperatuur on -3 kraadist sisemaal +3 kraadini saarte rannikul.

Järgnevatel päevadel on sajutõenäosus väike ja selgimisi on rohkem, mandril on öösiti miinuskraadid, saartel on soojem, päevane õhutemperatuur jääb pigem 0 kraadi ümbrusesse, saartel võib õhutemperatuur tõusta kuni +5 kraadini.