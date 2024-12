Otse kell 11: haridusleppe allkirjastamine

Haridusleppe on allkirjastanud haridustöötajate liit, ametiühingute keskliit ja koolijuhtide ühendus. Kohalikest omavalitsustest on allkirjastamise otsusest teada andnud Lääne-Harju vald, Kadrina vald, Setomaa vald, Peipsiääre vald, Tartu vald, Kose vald, Lüganuse vald, Toila vald ja Ruhnu vald. Eesti kaks suuremat omavalitsust, Tallinn ja Tartu, haridusleppega ei liitu, põhjendades seda rahaliste vahendite puudusega eesmärkide täitmiseks. Leppe jätsid allkirjastamata ka suurem osa ülejäänund Eesti omavalitsustest.

Erakoolidest on leppega liitumisest teavitanud Eesti Kristlike Erakoolide Liit, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus, Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus, MTÜ Inimeselt Inimesele, MTÜ Kool 21. sajandil ja Tartu Katoliku Hariduskeskus MTÜ.

Hariduslepe on hea tahte avaldus, mille sõlmimise eesmärk on anda üldhariduse õpetajatele kogu ametit läbiv kindlus karjäärivõimaluste, töötasu ja -koormuse suhtes, vältides samas riiklikku ülereguleerimist ning säilitades võimalikult palju Eesti haridusele seni edu toonud paindlikkust ning kooli pidajate ja -juhtide autonoomiat, kirjeldab ministeerium.