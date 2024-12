Väli: Venemaa bluff Süürias ei pidanud enam

Venemaa on pärast Süüria ülestõusnute edu ja oma liitlase Bashar al-Assadi võimult kukutatamist oma vägesid ja tehnikat Süüriast evakueerimas. Väli märkis, et kui palju venelastel Süürias sõjatehnikat on, pole täpselt teada. Küll on Venemaa jaoks olulised kaks sõjaväebaasi, mille julgeoleku tagamiseks on mässulistega väidetavalt tehtud kokkulepe.

"Üks on mereväebaas Tartusis ja teine õhuväebaas Hmeimimis. Esimeses on veel mingi kogus laevu, mis vahepeal sõitsid sadamast välja aga nüüd väidetavalt on tagasi tulnud. Mis on ka loogiline, sest vahepeal olid teated, et õhubaasist evakueeritakse tehnikat ja relvastust mereväebaasi suunas. Ja teine uudis on see, et väidetavalt on venelased suutnud ülestõusnutega teha mingisuguse kokkuleppe, et esialgu on mõlema baasi julgeolek tagatud," lausus Väli.

Väli lisas, et sõjatehnikat on venelased õhuväebaasist merebaasi vedanud juba mitu päeva, sealhulgas on ära viidud raketisüsteemid S-300 ja S-400.

"Õhuväebaasi maandusid 7. detsembril transpordilennukid, nii et kui rääkida tõenäolistest stsenaariumidest, siis ilmselt õhuväebaasi ollakse valmis maha jätma, küll aga püütakse mereväebaasi hoida kauem käes. Aga kõik sõltub sellest, kuidas peab see ülestõusnute ja venelaste vahel sõlmitud kokkulepe," ütles Väli.

Venelaste isikukoosseis õhubaasis tõenäoliselt väga suur ei olnud, sest nemad vastutasid ainult õhutõrje ja julgeoleku eest baasis. "Me saame rääkida võib-olla sadadest inimestest," nentis Väli.

Ukrainas toimuvat Venemaa Süüriast lahkumine palju ei mõjuta, sest Süüria oli Venemaa jaoks oluline pigem prestiiži mõttes, lausus Väli.

"Pigem on Süürias toimuv seotud Venemaa globaalse mainega, mitte niivõrd Ukrainas toimuvaga. See on ikkagi teine regioon ja Venemaa jaoks on see poliitiliselt ja diplomaatiliselt tähtis, kui ta tahab ennast pidada globaalseks mõjutajaks. See on hoop prestiiži pihta, mitte niivõrd mõju sõjalises kontekstis," ütles ta.

Poliitiline tagasilöök on sündmused Süürias Venemaale kindlasti, lisas Väli.

"Venemaa on astunud iseenda poolt seatud lõksu – kui sa ikkagi ei ole globaalne jõud, vaid sinu kapatsiteet on ainult regiooni mastaabis, siis kui sa üritad mängida suurte poistega suurt mängu, siis mingi hetk see bluff enam ei pea. Ja see on see, mis nüüd on juhtunud Süürias," märkis ta.

Väli sõnul tuleb nüüd jälgida, mis seal regioonis edasi juhtuma hakkab. "Seal on ka teiste suurte riikide huvid mängus. Kui me vaatame Türgi ambitsiooni näiteks ja ka seda, mida Iisrael teeb. Ja Iraan loomulikult. See kõik on seotud suures pildis," lausus ta.